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全台唯一地方性公投　新竹市公投第1案意見發表會9日登場

▲▼2020總統選舉 投票所 小朋友見習民主 老人家坐輪椅投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新竹市地方性公投第一案說明會將於本月9日登場。（示意圖、資料罩／記者屠惠剛攝）

記者陳凱力／新竹報導

12月18日公投在即，新竹市除了4項全國性公投案外，還增加了新竹市地方公投第1案，並訂於12月9日舉辦意見發表會，當天下午1時30分於振道有線電視頻道及網路直播。另為便利民眾了解地方性公民投票案內容，12月10日晚上6時30分、11日早上9時於振道有線電視頻道重播，民眾也可上YouTube影音平台觀看意見發表會影片。

新竹市此次全台唯一的地方性公投案，公投案主文為「您是否同意，新竹市應訂定，廢污水管理自治條例，明定工業廢水、醫療廢水及其他事業廢水和污水，應以專管回收，不可排入飲用水取水口或灌溉水取水口上游？」，此次地方性公投票為「綠色」，其他4張全國性公投票為白色、淺黃、淺粉與金黃色。

新竹市選舉委員會表示，因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，原定於8月28日舉辦全國性及新竹市公民投票，改定於12月18日投票，民眾必須在原投票日8月28日前具有投票權資格，才能參與本次公投。特別需要注意的是，全國與地方公投投票權人名冊造冊基準日為8月8日，故8月9日以後戶籍異動者須回原戶籍地投票。公投公報已於12月2日印製完成，預計12月12日前分送到各家戶。本市共設置346處投開票所，即日起可透過手機或電腦，進入中選會官網市選委會「110年全國性公民投票專區」，輸入縣市鄉鎮資料或點選地圖，即可查詢投開票所地點。

市選委會提醒投票權人，全國性及新竹市公民投票訂於110年12月18日舉行，投票時間為當天早上8點到下午4點，請攜帶國民身分證、印章及投票通知單，前往投票。提醒您，不得攜帶手機或攝影器材進入投票所，並請配合各項防疫措施。倘民眾尚未收到投票通知單，請洽詢戶籍所在地區公所查詢，東區區公所5218231分機209鄭先生，北區5152525分機201王小姐，香山區5307105分機205彭先生。

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