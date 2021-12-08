好友住隔壁「頻傳嬌喘聲」激喊好想要！他在家「偷偷做1事」超愧疚

▲每天晚上都聽到好友跟女友激戰的聲音。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

跟好友同住時，難免會聽到激情的床戰叫聲，實在太害羞了，一名男網友表示，跟三對情侶好友一起租同一棟、同一層的房子，由於房子隔音效果很差，常會聽到嬌喘聲，甚至連挑逗的話都聽得一清二楚，讓單身的他超尷尬，有時按耐不住會自己偷偷來，但事後與對方見面又覺得這樣的行為很糟糕，不曉得該怎麼辦。

男網友在Dcard上發文，身邊有一群要好的朋友，於是說好一起租同一棟、同一層的房子，每次晚上睡覺時，都會不小心聽到好友跟女友的啪啪聲，連過程中的對話都聽得很清楚，常聽到女生講讓人臉紅心跳的dirty talk，「濕一整天了」、「今天一整天都好想要 」、「小騷包」，讓他超害羞，「我們這群的女生都蠻高冷成熟的，沒想到他們私底下那麼反差」。

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▲原PO坦言，有幾次被叫聲挑逗到受不了。（示意圖／CFP）

一開始有暗示租屋處隔音不好，後來好友裝隔音條在門縫，「但也因此他們叫的更肆無忌憚，比原本還大聲」，身為小處男的原PO坦言，有時在學校見到好友，就會聯想到夜晚的害羞，「好幾次也被叫聲挑逗到自己解決」，但隔天見到面就會覺得很愧疚，「覺得自己很糟糕，怎麼可以做這種事，也很擔心他們猜到我會做這件事覺得我很噁心，還要半年才能搬出去，好怕這件事會影響到大家的感情」。

貼文一出，網友們表示，「播大悲咒回去」、「趕快找個女友來比大聲」、「想了解租屋處在哪，想租你那間房間」、「自己不尷尬，尷尬的就是別人的最好註解」、「你可以當著他們面學昨天他們說的話，看他們會不會尷尬」、「叫外送跟他們拼了」。還有人說，「叫那麼大聲就是不怕被聽啊，說不定是故意讓你聽，增加情趣」。