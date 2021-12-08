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男友買房頭期500萬！她出60萬問「為何不能寫我名字」　網噓爆

▲發現老公和小三生小孩，甚至還拍結婚照，一氣之下提告。（圖／達志／示意圖）

▲原PO不解為何男友不肯將房子登記在她名下。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

若與另一半還不是夫妻關係，買房時會願意登記在對方名下嗎？近期一位女網友就在《匿名公社》發文，表示最近男友要買房子了，自己雖然還沒與男友結婚，但願意幫付60萬的頭期款，但原PO不解「為什麼房子不能寫我名字？」

原PO表示，雖然頭期款要5百多萬，「但我也願意出60萬」，她不懂為何男友不肯將房子登記在她名下，就算現在還沒與男友結婚，「但我認定會嫁給你啊」，原PO繼續說道，以後結婚後，人生就只會跟男友綁在一起，而男友依舊可以過正常生活，自己卻只能在家顧小孩整理家務，「我的犧牲難道不值一棟房子？」原PO越想越生氣，「做人怎麼可以這麼自私？女人就活該吃虧嗎？」

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貼文一出，網友們卻一面倒噓爆，「所以妳結婚是犧牲？妳的人生婚後就沒了？那幹嘛結？別結了別結了」，「妳有沒有聽過結婚了也會離婚？那離婚時房子怎麼辦？？離婚了妳的一生可沒有被他綁著了唷」，原PO的想法連同樣身為女性的網友也看不下去，「出60萬就想婚前房子寫妳名字？還已經打算婚後不工作？我是男的就請妳省下，我自己買自己住，妳也不用屈就過不正常的生活了」，也有網友突破盲點，「妳認定會嫁給他，啊他說不定不想娶你啊」。

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