影／桃園娃娃機店促銷夾3送1贈品　情侶檔「夾1拿3」挨告

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區某娃娃機店為刺激消費意願舉辦夾娃娃送贈品活動，但業者卻發現贈品無端減少，透過監視畫面發現有一對情侶檔僅夾到一個娃娃就直接偷走包括洗衣球與加濕電風扇等3個贈品，價值僅一百多元，但業者認為情侶破壞規則向警方報案；桃園警分局根據監視畫面鎖定徐姓男子與陳姓女子到案，2人坦承有拿3項贈品，全案依竊盜罪嫌被函送桃檢偵辦。

▲桃園市桃園區某娃娃機店本月4日發生情侶檔竊取贈品案，業者在監視畫面中發現徐姓男子與陳姓女友直接竊取贈品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區某娃娃機店本月4日發生情侶檔竊取贈品案，業者在現場標示贈品取得辦法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，桃園警分局大樹派出所本月4日接獲轄區娃娃機業者報案，指稱，因疫情影響，生意直線下滑，為刺激消費意願舉辦夾娃娃送贈品活動促銷，在特定機台夾到3個娃娃，可任選1個贈品，或是夾7個贈1大型贈品等方式促銷。

▲桃園市桃園區某娃娃機店本月4日發生情侶檔竊取贈品案，警方起出遭竊的加濕電扇等贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

業者說，後來發現贈品突然減少，仔細透過監視畫面查出，有一對情侶在4日凌晨到店內把玩機台，僅夾到1個卻在未連絡台主情況下，連續竊走包括2個洗衣球、1個加濕電風扇共3個贈品，損失雖然約百餘元，但對於破壞規則行徑讓業者相當不滿，當下決定報警提告。

警方調閱監視器比對過濾，鎖定43歲的徐姓男子與35歲陳姓女友身分，7日將2人緝獲到案，並起出洗衣球與電風扇等贈品，2人坦承有拿走贈品，但否認涉及竊盜罪嫌，警方偵訊後依竊盜罪嫌將2人函送桃園地檢署偵辦。

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