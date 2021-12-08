聞到濃瓦斯味卻不見瓦斯桶　警、消靠這一法寶救回寶貴生命

▲屏東警分局新鐘派出所警員李吉雄會同消防人員將民眾送醫 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣萬丹鄉一鄉民一早外出迄中午未返家，未成年的兒子發現父親留下一封遺書，相當擔心報案求助，警方趕到聞到一股濃烈瓦斯味，卻找不到瓦斯桶，緊急聯絡丹消防分隊協助，利用儀器進行偵測，找了半小時，最後測出他家自小客車內濃度最高，趕緊打開車門，將他救出送醫治療，幸無大礙。



屏東警分局新鐘派出所警員李吉雄於日前中午時分接獲轄區一名16歲少年報案，指其父親 (約66歲)於早上外出後到現在還未返家，並在家中客廳中有看到其父親所留之遺書，擔心其生命安危。

李員獲報後立即前往查看，甫一進門就聞到濃濃瓦斯味，卻找不到瓦斯來源，先通報消防隊到場，發現其家中瓦斯桶不見蹤跡，經李員協同消防隊員以探測儀器探測，發現瓦斯濃度最高地方是停放家中的自小客車，趕緊打開查看，並將少年的父親送醫治療，幸無大礙。

屏東分局長方秋梅表示，能夠及時尋獲欲自殺民眾挽救寶貴生命，是所有警察的福報，肯定李員機警救人精神，值得同仁學習。

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