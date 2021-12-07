議員拋員警增配防割衣、防割袖套　盧秀燕：研議提升

▲台中市長盧秀燕。（資料照／記者游瓊華攝）

記者楊蕓／台北報導

台中市長盧秀燕7日赴台中市議會備詢，有市議員建議外勤警察應多加防割衣、防割袖套等保護配備。對此，盧秀燕表示，警察職責是保護人民，也要受到保護，鑑於警察配備日新月異，市府會加強研議提升，守護員警安全。

台中市議會7日進行市政總質詢，台中市議員陳文政、陳廷秀關心日前台中一名員警執勤時發生意外事故離世，後續的慰問機制，並關注外勤單位的保護裝備，建議多加配備防割衣、防割袖套。

盧秀燕表示，她接獲訊息後，第一時間前往慰問家屬，並瞭解家庭狀況，由於該名員警的孩子都還很小、太太也很年輕，太太是家庭主婦，家裡主要經濟支柱是該名員警，她擔心只有因公撫卹還不足夠，市府會設法協助，也會進一步關注太太的就業意願， 若有相關需求會儘快安排。

針對外勤單位的保護裝備部分，盧秀燕則強調，警察保護人民，也要保護自己，警察配備日新月異，市府會加強研議提升。

陳廷秀說，台中的治安評比成績大家有目共睹，台中過去這幾年治安成績客觀是不錯，緝毒、掃蕩黑槍、打擊詐欺、掃黑都多次獲得六都第一或六都特優評比。他肯定市府強力支持員警，員警守護人民的安全，員警士氣不能被打擊。