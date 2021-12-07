看不到隊伍尾巴！外地人搶打疫苗爽拿500元　快過期莫德納秒清零

▲屏東打莫德納疫苗送現金，出現排隊人龍 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導



面對新型非洲變種病毒Omicron在國際延燒，屏東縣政府於5日起推出在縣內指定的6站施打莫德納疫苗加碼送現金500元，每站限額300名，今(7)日是最後一天，施打站都出現排隊等候人潮，有施打站在中午就緊急推出疫苗打完為止標語，縣府預估莫德納疫苗應該可以清0。

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縣衛生局表示，屏東首創在百貨公司及火車站設站施打莫德納疫苗，每日施打量持續增加，原訂打到12月5日，因成效良好，決定延長到12月7日，時間也從原先的下午3點或5點開始施打，提早到上午10:30開始，一直到晚上7點止。

縣府為因應春節返鄉的人潮帶來的社區感染危機，在屏東佛教會及東港東隆宮的捐款支持下，推出5日起到7日止，在屏東火車站、潮州火車站、環球購物中心、太平洋百貨、東港東隆宮及車城福安宮6處施打站施打疫苗，就送現金500元，每站限額300名。施打時間是上午10:30~12:30，下午13:00~19:00，隨到隨打。

推出以後，吸引民眾排隊施打，人潮出入的屏東火車站、潮州火車站、太平洋百貨公司等站都出現排隊人潮，有的還從外地搭火車專程前來施打，縣府預計莫德納疫苗可以全部施打完畢。