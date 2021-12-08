偏鄉就醫更方便　安泰醫院＋枋山鄕共建「幸福巴士東港醫療線」

▲安泰醫院與枋山鄕共建「幸福巴士東港醫療線」方便鄉親就醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導



為讓偏鄉的枋山鄉親更方便就醫，東港安泰醫院榮譽院長也是立法院顧問蘇清泉、安泰醫療社團法人張宗泓策略長、劉思吟主任等，率院方行政團隊與枋山鄉鄉長洪啟能、課長廖晏敏、承辦人李姿賢和司機孟偉等召開會議，會中針對鄉親健康及就醫問題、「幸福巴士東港醫療線」達成共識。

枋山鄉地形呈現狹長，南北長達30公里，加上鄉親高齡化嚴重，導致就醫之路遙遠又不便，期盼透過「東港醫療線」的營運，幫助改善鄉親就醫交通的問題。

這項會議，雙方針對上下車規劃、車輛停放、就診鄉親更便捷的綠色通道就醫流程等細部工作進行討論，期望「枋山東港醫療線」能為就醫鄉民帶來最佳的服務方案，讓偏鄉就醫更easy。

蘇清泉榮譽院長表示，安泰醫院已陸續協助許多鄉鎮的「幸福巴士」業務，整體服務流程的細部工作都非常有經驗，而安泰醫院療團隊在枋山鄉辦理醫療巡迴服務近15年不曾中斷，深深了解鄉親的就醫需求，目前每個月第二及第四周的周三下午在「加祿國小」辦理醫療巡迴服務，都有醫師看診與專業藥師送藥及衛教服務，可以讓很多交通不便的年老鄉民獲得實質的幫助。

枋山鄉長洪啟能表示，這次開辦幸福巴士是鄉親們多年以來一直的期盼，非常感謝安泰醫療團隊，多年來專業且盡責的替鄉親們服務。