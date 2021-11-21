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社會 社會焦點 保障人權

重機「直插」C200慘死太驚悚　今年全台交通事故死亡人數曝光

▲交通部道安會公佈交通事故統計 。（圖／取自道安會）

▲交通部道安會公佈交通事故統計 。（圖／取自道安會）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋山鄉的海豚灣7-11前（18）日下午發生大型重型機車騎士直接撞上白色賓士C200自小客車死亡，驚悚畫面曝光後，引起民眾熱議；而根據交通部道安會19日公佈2021年1~8月交通事故有22萬6000多件，造成1927人死亡，30多萬人受傷，若以縣市每10萬死傷人數計算，最高前3位分別是台南市、桃園市、屏東縣。

▲交通部道安會公佈交通事故統計 。（圖／取自道安會）

▲交通部道安會公佈交通事故統計 。（圖／取自道安會）

根據交通部道安會公佈資料，2020年全台交通死亡人數最高前3位，分別是高雄市的347人、台中市的325人、台南市的317人。但考慮到各縣市人口密度差異，以每10萬人口／死亡人數來比較，則交通事故死亡最多的是台東縣28人、屏東縣26人、嘉義縣25人。

今年1~8月，全台發生22萬6000多件車禍，死亡1927人，高齡者737人，受傷6萬3000多人；18~24歲年輕騎士死亡159人，受傷6萬3000多人。

如以縣市縣市每10萬死傷人數計算，最高前3位分別是台南市1854人、桃園市1678人、屏東縣1648人。

道安會並在臉書發文「每個數據都是一條生命的流逝」，呼籲民眾遵守交通規則，「讓你住的縣市不再危機四伏。」但有不滿網友在底下留言回覆說，「我只有看到逐年交通惡化，難道交通部/公路總局/監管機關/警察都看不到嗎？」、「交通部又不改善交通」、「原來是交通安全月過了，不安全才是正常」。

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