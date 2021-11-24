偏鄉客車載人也能送貨了！11／26正式上路　各縣市可自訂收費

▲11/26日起行經偏遠路線的汽車客運業者，即可利用班次為偏鄉民眾提供零單送貨服務。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者許維寧／台北報導

為了因應當前偏遠地區公共運輸資源匱乏，偏鄉居民較難取得貨物、民生用品，交通部於今年10月20日預告修正「汽車運輸業管理規則」第44條之5，今正式公布修正，將於公告後3日、本月26日正式上路。修訂條文基於44條之2，屆時行經偏遠路線的汽車客運業者，即可利用相關路線和班次為偏鄉地區民眾提供零單送貨服務。相關規定、收費等則由各縣市自訂。

過去交通部為了改善偏鄉交通推行幸福巴士、幸福小黃，但不論市區客運或幸福巴士等多是載人不載貨，加上貨運公司因成本考量未深入偏鄉，以致於偏鄉居民較難取得農產品、日用品等物資。

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對此，交通部今年10月下旬，預告「汽車運輸業管理規則」第44條之5修正案。修正案基於44條之2，若市區客運有經營偏遠路線，公路主管機關可視業者意願規劃特殊服務方式，若業者無意願經營，則可輔導當地社團成立市區汽車客運業來經營。符合上述情況的業者和團體則可於班車上提供貨運服務，但其營業規範、收費基準、載貨空間和相關規範則由地方政府訂定。

今天交通部正式公告汽車運輸業管理規則」第44條之5修正條文。交通部路政司表示，即日起發布後三日便可上路，代表11月26日起經營偏鄉路線的客車載人的同時也能送貨。

路政司也說，可適用該條的市區客運業者須有經營偏遠地區路線，且經地方政府核可規劃特殊服務，並非一般市區客運都能載人又送貨。該條的精神偏向「附隨服務」，讓偏鄉客車載人的同時順道載一些補給民生物資。

至於相關營業範圍、收費基準、載貨空間規定等，路政司也說，會把相關指引交給地方政府，地方政府可規定例如僅能用後車廂載貨等，也能訂定相關收費基準避免漫天喊價或敲詐等狀況。也由於每個縣市偏鄉條件、需求都不一樣，因此不劃設統一標準，讓各縣市依條件自行公告。