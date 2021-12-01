換完輪胎卻沒電　夫妻凌晨求助...警急call民防弟兄救援

▲枋寮警分局楓港所所長洪峻雄與枋山所所長蔡宗賢深夜協助林姓駕駛人順利返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台中市林姓市民開車南下屏東探親，晚上途經台1線枋山鄉路段時感到胎壓異常，開啟車輛閃爍燈更換輪胎，換完輪胎才發覺沒有電了，汽車無法發動，已是凌晨2時多，人車稀少，趕緊求助警察，枋寮警方趕到，試著聯絡林姓民防弟兄，他熱心願意幫忙，讓林男順利開車返家。

枋寮警分局楓港所所長洪峻雄與枋山所所長蔡宗賢，日前執行深夜巡邏勤務時，接獲報案，指於台1線458公里處南下路旁有一車輛故障無法發動，需警方幫忙，立即趕往處理。

經了解，陳姓駕駛與妻子周末南下探親時，行駛中查覺胎壓異常，遂在熄火狀態下開啟警示燈自行更換輪胎，維修完畢後卻發現電力消耗殆盡無法啟動車輛，當時已是凌晨2時多，人車稀少，不知如何是好，因此向警方求助。

警方查看後，遂即聯繫保養廠林姓民防弟兄到場救援，等待數分鐘後將車輛順利發動，讓他非常感動，頻頻感謝警方與民防的熱心協助。

枋寮警分局長簡彥匡對於同仁熱心協助表達肯定，並呼籲駕駛朋友行車前應檢視車輛狀況、補充油料、水箱水及檢查輪胎胎紋等狀況，如遇車輛故障拋錨或發生交通事故，應立即開啟警示燈並擺放三角警示牌，並撥打110由警方到場協助處理，以維護自身及其他用路人安全。