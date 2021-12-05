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小琉球迎王祭典成焦點　白沙港養灘刻不容緩　

▲表態參選2022年屏東縣長的東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉參加小琉球迎王平安祭典活動 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，以下同）

▲表態參選2022年屏東縣長的東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉參加小琉球迎王平安祭典活動 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

小琉球迎王平安祭典於3日起展開為期7天活動，其中請水儀式中的白沙港沙灘短且距岸邊相當近，遇到漲潮無路可退，致數十頂神轎及抬轎信眾浸泡水中，當天參加這項式的東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉認為需要養灘，確保儀式完備及安全莊嚴進行。

▲表態參選2022年屏東縣長的東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉參加小琉球迎王平安祭典活動 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，以下同）

▲表態參選2022年屏東縣長的東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉參加小琉球迎王平安祭典活動 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，以下同）

辛丑科屏東3大迎王平安祭典，東港東隆宮、南州溪代天宮已結束 琉球迎王於3日壓軸登場；第一天舉行「逡港腳」儀式，琉球三隆宮及碧雲寺的神轎及大旗，以船行方式環島一週，象徵淨化四界，準備迎請大千歲下凡巡境，吸引當地鄉親回鄉及大批遊客民眾參與，島上民宿一屋難求，到處都是人潮，轄區的東港警方也每天都出動超過70人次的勤務維持交通順暢。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

表態代表國民黨參選2022屏東縣長的東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉暨團隊人員也會同琉球鄉前鄉長蔡天裕等信眾等參與儀式，逐一向各神轎陣頭，獻上清香及飲品，恭迎余大千歲代天巡狩，與觀音佛祖、三府千歲與島上眾神明展開為期7天平安遶境活動。

蘇清泉表示，白沙港腹地小，沙灘全長約700公尺，這次請水儀式遇到漲潮，沒有退路，迫使數十頂神轎及抬轎信眾泡在海水中，相當辛苦，他認為縣府應該在白沙港進行養灘工程，讓未來的迎王平安祭典更完備及安全。

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