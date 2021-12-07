快訊／新北萬里民宅佛堂火警　3樓頂鐵皮全面燃燒「火勢猛烈」

▲新北萬里民宅佛堂火警，3F頂鐵皮全面燃燒「火勢猛烈」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區中幅路今（7日）晚間近6時一棟民宅3樓頂加蓋鐵皮佛堂傳出火警，火勢延燒迅速，當警消人員到場時，現場竄出大量濃煙，火舌不斷竄出，不時還有爆裂聲，讓民眾看了膽戰心驚，消防人員立刻佈水線搶救，火勢迅速在15分鐘內撲滅，所幸無人員受困其中，至於詳細事發原因，仍有待警消人員進一步調查釐清。

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