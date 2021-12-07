麻豆交流道南下匝道口死亡車禍　肇逃司機：不知撞到人！

記者林悅／台南報導

麻豆交流道南下匝道口7日上午發生死亡車禍，52歲李姓男子騎機車，被54歲何姓駕駛人所駕槽車碰撞，造成李男當場死亡，何男涉嫌將車開上高速公路逃逸，一直到高雄小港才被警方攔獲，何男辯稱不知有撞到人並非肇逃，警方將把涉案槽車駛回麻豆分局，由台南市警局鑑識中心鑑識比對「撞擊點」釐清案情，深入偵辦中。

▲台南市麻豆交流道南下匝道口，7日上午發生死亡車禍，52歲李姓男子騎乘機車，被54歲何姓駕駛人所駕槽車碰撞，造成李男當場死亡，何男涉嫌肇事逃逸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道1號麻豆交流道南下匝道口，7日上午7時22分許，發生1起死亡交通事故，52歲李姓男子騎乘機車，沿市道176線西往東方向行駛時，遭54歲何姓男子所駕駛的槽車碰撞，李當場死輪下，何男涉嫌肇事逃逸，麻豆分局警方經查訪目擊民眾及監視系統影像，以車追人循線在上午10時10分許在高雄小港攔獲何男人車，警方隨即對何嫌的槽車進行初步勘驗，查出可疑「撞擊點」跡證進行採證，而何嫌經查無酒駕情事。

▲麻豆警方當場初步勘查可疑的「撞擊點」。

據初步了解，何男向警方辯稱他並不知有發生車禍撞到人，並否認有肇事逃逸意圖。警方除當場扣車外，並將把肇事槽車駛回麻豆分局，並請台南市警局鑑識中心派員協助鑑識比對可疑「撞擊點」，另行比對案發現場蒐證資料，釐清相關案情。

警方表示，何男除涉及過失致死罪嫌外，另涉嫌刑法185-4條肇逃規定，民眾駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。警方將報請檢察官相驗，釐清案情，以求勿枉勿縱，一切讓證據說話。

許敏能分局長提醒民眾騎乘機車，一定要注意行車安全，大型車及機車也皆應注意轉彎時之內輪差，並保持安全距離，避免此類事故再次發生。