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高雄打疫苗送200元禮券！33處接種站一次看　還有醫院送貼布

▲▼高雄催打疫苗，33處接種站送200元禮券。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄催打疫苗，33處接種站送200元禮券。（圖／高雄市衛生局提供）

記者許宥孺／高雄報導

為提升國內疫苗覆蓋率，高雄市政府於33處交通便捷點設置社區接種站，即日起至12日，符合接種資格民眾者完成施打，立即發給200元超商或家樂福禮券。活動自6日起開跑至今，已超過1千人完成施打，民眾反應相當踴躍。此外，活力得中山脊椎外科醫院也推出打疫苗送貼布，一天限量120片。

▲▼高雄催打疫苗，33處接種站送200元禮券。（圖／高雄市衛生局提供）

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▲▼高雄催打疫苗，33處接種站送200元禮券，民眾反應踴躍。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄催打疫苗，33處接種站送200元禮券。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局表示，市府於23間具醫療門診的衛生所設置社區接種站，另市政府四維行政中心大門、捷運左營站、大東文化藝術中心、社教館、美濃國中體育館、岡山慈濟，以及家樂福愛河店、新楠店、五甲店、鼎山店計10處便捷點設接種站，完成接種立即發給200元超商或家樂福禮券。

衛生局指出，莫德納疫苗接種條件，凡年滿18歲以上，未完成第1、2劑及已接種AZ第2劑滿5個月的市民朋友，都可至高雄市新冠疫苗接種預約系統先行預約或現場登記，額滿為止。

▼33處接種站一次看。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄催打疫苗，33處接種站送200元禮券。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄催打疫苗，33處接種站送200元禮券。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄催打疫苗，33處接種站送200元禮券。（圖／高雄市衛生局提供）

高雄脊椎專科醫院「活力得中山脊椎外科醫院」宣布，即日起，到該院打新冠疫苗就送貼布，一天限量120人，符合接種新冠疫苗資格民眾可在每周一至周五下午1時至下午2時，請事先向醫院預約接種，每人可獲得貼布。

衛生局也提醒，接種第一劑AZ疫苗已超過8週的民眾，依現行規定選擇混打mRNA疫苗，可大幅提高免疫力，國際研究顯示，「AZ混打莫德納相較於兩劑接種AZ疫苗，血清中和抗體可提高10倍」。目前全球Omicron病毒株流行，呼籲全民儘速打好打滿。

▲▼高雄催打疫苗，33處接種站送200元禮券。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄催打疫苗，33處接種站送200元禮券。（圖／高雄市衛生局提供）

中央流行疫情指揮中心規定，自2022年1月1日起，24類場所(域)人員COVID-19疫苗接種規範，所有工作/從業人員皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，提醒各類從業人員也可以藉由本次活動儘速完成疫苗接種，如有接種疫苗相關疑問請撥打衛生局防疫專線07-7134000-1234，也可上高雄市政府全球資訊網查詢社區疫苗接種站地點， 提醒民眾前往接種應攜帶身分證健保卡，接種第2、3劑疫苗者，應備妥小黃卡，並請預約民眾屆時準時前往接種。

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