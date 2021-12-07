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趕快打疫苗！李秉穎破除「群體免疫傳說」　揭變異株輕症化2主因

▲▼台北市花博疫苗接種站,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲李秉穎呼籲，還是趕快接種新冠疫苗，別再相信群體免疫可保護沒打疫苗者。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

Omicron入侵全球至少45個國家或地區，台灣也開始開放接種第3劑疫苗防堵疫情。中央疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎認為，Omicron病毒的流鼻水症狀比例增加，未來有可能逐漸演化成輕症。不過，李秉穎後續在臉書補充，發現新冠輕症化的國家，大部分人口都是已經感染過或打疫苗而有免疫力，若沒有接種也沒染疫過，「不見得都是輕症」。

李秉穎在6日播出的政論節目《年代向錢看》中分析未來的疫情趨勢，他表示，新冠病毒剛出來時，因為全世界的人都沒有免疫力，所以殺傷力很強，但是久了以後它有可能會感冒化，雖然國際其他專家都說是流感化，不過，流感化跟感冒化不太一樣。

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「我一直推測這個新冠病毒以後可能會感冒化。」李秉穎說，現在引起人類普通感冒的4種冠狀病毒也是不停突變，人類也會不停重複感染，但都是輕症，未來新冠病毒可能也會成為這4種冠狀病毒的兄弟姊妹，變成引起普通的感冒而已，關鍵就在於研究數據中的一項指標，「流鼻水」的症狀變明顯了。

但李秉穎後續在臉書提到，「我少講了一件事。發現新冠感染有輕症化趨勢的國家，大部分人口都已經因為得過感染或打過疫苗而有免疫力。」他指出，如果沒有打過疫苗也沒感染過的人，一旦被變異病毒感染不見得都是輕症。

李秉穎呼籲，若尚未接種過新冠疫苗，趕快去打吧，「不要相信群體免疫可以保護沒打疫苗者的傳說了。」

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