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快訊／暴增21例境外移入「9名是移工」　全從印尼入境！

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增21例境外移入確定病例，其中18人為突破性感染。醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日個案以印尼10例最多，9例身份為移工；另有5名孟加拉籍船員從新加坡入境，亦為昨日台中公布的個案。另有一名菲律賓籍漁工、本國籍4人。

指揮中心說明，今日新增21例境外移入個案，為8例男性、13例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自貝里斯(案16774)、美國(2例，案16775、案16777)、印尼(10例，案16776、案16778-16779、案16781-16782、案16789-16790、案16792-16794)、越南(案16780)、新加坡(5例，案16783-16787)、柬埔寨(案16788)及菲律賓(案16791)入境，入境日介於今(2021)年10月29日至12月5日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

▲▼1207新增病例。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心統計，截至目前國內累計4,565,572例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,547,856例排除)，其中16,683例確診，分別為2,039例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮官陳時中表示，本日新增21例為今年最多的一天，去年高峰是在3月21日單日新增25例，因為國際疫情嚴峻，未來境外移入應該不會少，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲▼12/7境外移入個案。（圖／指揮中心提供）

▲▼12/7境外移入個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲▼12/7境外移入個案。（圖／指揮中心提供）

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