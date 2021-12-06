台南保時捷中心上樑　黃偉哲期待深耕台南擴大投資

▲尚騰汽車集團「台南保時捷中心」6日舉行上樑典禮，台南市長黃偉哲到場祝賀，期待深耕台南擴大投資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣豪華車市場逐年成長，尚騰汽車集團「台南保時捷中心」6日舉行上樑典禮，正式宣告工程團隊完成建築物主體的鋼構結構，預計將於2022年第三季正式開幕，台南市長黃偉哲到場祝賀，期待深耕台南擴大投資。

基地座落於北區北安路一段的台南保時捷中心佔地逾1600坪，廠區外觀樣貌與內部陳設，完全依循德國保時捷原廠最新品牌 CI 規範。負責建物主體的甲級營造商松暉營造表示，工程進度及施工品質不會受到疫情缺工影響，台南保時捷中心可如期投入市場營運。

尚騰汽車集團執行長吳睿弘表示，非常感謝台灣保時捷給予尚騰汽車集團全體團隊的高度肯定，從今年初率先啟用的台南保時捷都會概念店（Porsche Studio Tainan），以及今天的上樑儀式典禮，象徵著又朝著目標向前跨出一大步，尚騰汽車集團計畫在全新台南保時捷中心落成啟用後，未來陸續規劃更創新且多元化的經銷據點。

▲松暉營造董事長邱政賢，宣告工程團隊完成建築物主體的鋼構結構。

松暉營造董事長邱政賢指出，這兩年台商資金回流、加碼投資台灣，因應美中貿易戰，許多科技廠皆如火如荼展開擴廠計畫，除了今年經濟成長率突破6％，各家銀行貸款餘額也不斷攀升，這些資金多用於蓋廠房擴增產能，公司為確保各廠房工程需求，對於人力資源銜接，已提前做好規劃。

松暉營造董事長邱政賢表示，此外全新台南保時捷中心在空間規劃上，應尚騰集團要求，將全面導入最新世代保時捷中心的Porsche Destination創新設計概念與工法結構，外牆採用2D曲面及LED燈帶造型，完整涵蓋新車銷售展示區、維修保養服務區與原廠認證中古車等區域，將來勢必成為台南新車展場最耀眼的新地標。

台南市長黃偉哲表示，市府非常感謝及支持尚騰集團深耕台南並提供大規模投資，這不僅將能帶動在地汽車市場的產業發展、增進就業機會，更重要的是為大台南地區引進全新世代電動車生態鏈，對於南台灣電動車市場在使用觀念與推廣方面將有莫大幫助。