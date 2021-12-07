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發現女友曾約砲「聊幾分鐘就上床」　台南男大生暴怒在宿舍性侵她

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲台南一名男大生不滿女友曾經約砲，一時惱羞竟性侵對方...（示意圖／取自pakutaso）

記者柯沛辰／綜合報導

台南一名黃姓男大生2018年和女同學小寧（化名）交往1年多，期間發現女友曾跟男網友約砲、講沒幾分鐘就上床，氣得在宿舍硬上對方。之後2人分手，黃男一度把女方關在廁所內，要求獨處，讓小寧感覺黃男可能是「恐怖情人」，因此報警提告。台南地院審理後，上個月依強制性交罪、強制罪分別判處3年4個月、拘役20日。

判決書指出，黃男2017年1月大一上學期和小寧交往，但他本來就很多疑，無法信任女友身邊的男性友人，所以交往近2年期間，常常分分合合。2018年12月，黃男內心不滿女友曾跟別的男生約砲過，「那個男生只跟妳聊幾分鐘，妳就跟別人做愛！」因此要求女友主動獻身安慰，不料遭拒後惱羞成怒，竟在宿舍性侵得逞。

小寧控訴，黃男過往都會用言語的方式強迫她，講白點就是情緒勒索，但這次比較特別，「他沒有用語言，是用行為強迫...我有用腳踢他，但他對我做出壓制的動作，那次是在宿舍裡。」

隔天，小寧用LINE傳訊「除非我願意讓你Ｏ，不然我就覺得身體心理會非常不舒服」 、「但是我不希望你侵入我的身體」、「我可以用其他的回應你」、「自從上次你沒經過我的同意進去我的身體」、「我一直痛苦到現在」。

黃男回覆「好」、「對不起」、「我沒注意到妳那時的反應，不是故意的」，女方則說「我努力傳達（愛）給你了，但是你老是拿你的自卑來壓我」。

之後，兩人仍時常因為類似信任問題爭吵，終於在2019年10月徹底分手。當時黃男到女方宿舍拿回自己的東西，見到小寧在廁所，竟闖入關上廁所門，不讓對方離開，直到女方室友在外敲門，揚言報警、通知教官，他才開門。

小寧脫困後驚魂未定，認為黃男交往時就時常緊盯行蹤，分手後又試圖把他困在廁所，行徑太可怕，可能是恐怖情人，因此決定先通報學校性平會，再報警提告。

台南地院審理時，黃男僅承認強制罪，稱是為了挽回女方，但否認性侵犯行，辯稱當時雙方是妳情我願，「因為小寧曾經背叛我，那時我有點不信任她，之後一段時間，如果我這邊有點情緒的話，她就會用這方式（低姿態或發生關係）來迎合我」。

至於對話紀錄中的「對不起」，是因為他常對小寧過去曾約砲一事生氣、鬧彆扭，但當時2人剛復合，是為了呵護得來不易的感情，才選擇示弱道歉。

不過，法官檢視2人約1個小時的LINE對話過程，發現被告除了唯一這句「對不起」外，其餘回覆均是以強勢、質疑或諷刺口氣來對話，例如「妳要用腦」、「可是妳沒給我幸福欸」等語。反觀小寧頻向男方表達感情，只是請求男方尊重她的身體及感受，她願意以其它方式來表達自己的愛。

法官認為，從對話可以明顯發現，女方幾無情緒化反應，反倒是被告常以言詞情緒勒索，要求小寧與之發生關係，倘若被告真的沒有違反女方意願性侵，應該會以強勢言詞迅速反駁或質疑小寧的控訴，或理論親密行為是經過女方同意才發生等，而非示弱的表達「對不起」、「我沒注意到你那時的反應」。

最終，法官認定，黃男是針對性侵一事說出「對不起」，審酌被告因不信任緊迫追蹤女方行蹤，兩人關係緊繃、多次分合，對於是否合意性行為經常產生分歧，彼此欠缺有效溝通，被告竟為滿足性慾，漠視他人性自主權及身體控制權，強行性交，造成女方內心相當程度痛苦，又於分手後將人為堵在廁所內，行為可議。

法官考量，被告迄今尚未與女方和解，也未獲得原諒，11月16日依強制性交罪判處黃男3年4個月徒刑；強制罪部分，判刑拘役20天，可易科罰金，全案仍可上訴。

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