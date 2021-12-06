「3+11我負責」排第二！盤點2021最大謊言　網見第一名傻眼了

▲段宜康說他和林秉樞不熟。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

現在已經12月了，回首今年發生的事情，有什麼是令人印象深刻卻又相當無奈的呢？就有網友發文表示，他覺得今年實在充滿謊言，「今年聽到最大的謊言是啥？」討論文曝光後，隨即掀起熱議，被最多人點名的就是近來鬧得沸沸揚揚的「林秉樞」事件，其次依序為3+11的「我負責」，以及「我敢說現在買不到疫苗」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「今年聽到最大的謊言是啥」為題發文，提到大家這兩年因為相當關注疫情變化，所以感覺時間過得特別快，不知不覺就到了年底。

[廣告]請繼續往下閱讀...

話鋒一轉，原PO不禁感嘆道，今年處處充滿謊言，而且也發生不少大事件，大家今年聽到最大的謊言是什麼？

▲林秉樞。（圖／記者游宗樺攝）

貼文曝光後，被最多人點名的就是「我和林秉樞不熟」，「（段宜康）認識（林秉樞）十年但不熟」、「認識十年不熟、沒情感的聊天」、「跟某人不熟」、「我都不熟、不認識」、「我跟他不熟」、「我跟林不熟」、「大家都不熟啊」。

除了林秉樞以外，疫情相關事件也讓不少人感到無奈，像是指揮官陳時中說的「3+11我負責」、「買不到疫苗」都上榜，「我會負責到底」、「我負責，沒會議紀錄」、「我負責，沒問題要負什麼責」、「都說了我負責，你各位不要太不滿」、「衛福部長說會負責任吧」、「我負責，世界怎麼跟得上台灣」、「買不到就是買不到」、「我敢講現在全世界買不到疫苗」、「我敢說國際上買不到疫苗」。

▲指揮官陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

除此之外，也有些網友分享其他答案，「台灣不缺電」、「勞工最軟」、「校正回歸」、「超前部署」、「世界怎麼跟得上台灣」、「社會安全網」。更有人直呼，「整年都在被騙，懷疑人生」、「今年還沒過完，應該有新金句要挑戰」。

您可能感興趣...



►「看好了世界」排第二！網曝台灣防疫3大金句 第1名被轟最大笑話

►瘋搶衛生紙也上榜！「最扯跟風事件」鄉民答案超一致：紅到國外