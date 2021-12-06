陸「張吉懷高鐵」首趟列車駛出！　結束湘西不通車歷史

▲張吉懷高鐵。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

連接湖南張家界、吉首、懷化的「張吉懷高鐵」正式開通運營，首趟列車於今（6）早7時50分發出，張家界到懷化只要1小時10分就能抵達，結束了湖南湘西州不通高鐵的歷史。

▲張吉懷高鐵今日正式通車。（圖／央視新聞）

據《央視新聞》報導，張吉懷高鐵使湖南湘西州融入大陸全國高鐵網，「對促進中西部區域發展具有重要意義」，它北起張家界西，經過芙蓉鎮、古丈西、吉首東、鳳凰古城、麻陽西，終點到達懷化南，共有7座車站，全長245km，輻射了湘西地區主要地市。

作為大陸「八縱八橫」高速鐵路網的區域連接線，張吉懷高鐵開行動車組列車16對，初期運營時速300公里，大幅縮短了當地通行的時空距離。

據悉，湖南西部也叫湘西地區，因地域偏僻、交通不便等原因一直相對欠發達，發展滯後的鄉村比較集中。過去，張家界到懷化最快需要3個半小時，現在只要1小時10分就能抵達，而且讓沿線十八洞村這樣的偏僻鄉村也走進高鐵時代，帶動湘西的冰糖橙、茶葉、獼猴桃等特色農產品搭上高鐵快車，加快區域鄉村振興的速度。

▲行駛畫面。（圖／央視新聞）

另外，張吉懷高鐵線路穿越武陵山區和多條水系，沿途分布眾多自然保護區、風景名勝區，山區氣候多變，建設施工難度較大。

據統計，張吉懷高鐵的橋梁和隧道達到280個，橋隧佔全程的比例高達90%以上，平地上的線路不到10%；全線的車站、隧道和橋梁基本都建在大山間、懸崖邊、田野上，也被稱為「雲端高鐵」，建設需要克服地質條件複雜、山區氣候多變等一系列困難。

▲張吉懷高鐵是一條「黃金旅遊線」。（圖／央視新聞）

除此之外，張吉懷高鐵是一條「黃金旅遊線」，途經多處著名景區「打卡地」，如天門山、矮寨大橋、芙蓉鎮、鳳凰古城等，沿途風景如畫，被譽為「湘西最美高鐵」，同時，沿線車站結合當地特色文化元素，做到「一站一景」。