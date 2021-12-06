崑大視訊系畢業生超吸「金」　第58屆金馬獎奪最佳音效、最佳視覺效果

▲崑大視訊系畢業生高偉晏、嚴振欽（上），分別拿下「最佳音效」和「最佳視覺效果」殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由作家九把刀暢銷小說改編的愛情科幻電影《月老》一舉拿下第58屆金馬獎最佳音效、最佳視覺效果、最佳造型設計3項大獎，全台票房累積突破4700萬，為今年上映國片首週末票房冠軍，其中從崑山科技大學視訊傳播設計系及媒體藝術研究所畢業的高偉晏、嚴振欽，分別拿下「最佳音效」和「最佳視覺效果」殊榮。

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崑大視訊系校友投入業界服務，在影視圈發光發熱，教師與校友歷年來已累積榮獲12座金馬獎、13座金鐘獎。畢業於2001年的高偉晏，曾獲三座電視金鐘獎的「聲音設計獎」及「最佳音效獎」，更曾以電影《目擊者》、《下半場》兩度入圍金馬獎，終於在此次勇奪金馬獎「最佳音效獎」。金馬評審表示，高偉晏將《月老》的聲音處理隨劇情高潮迭起，環境音場設計頗具巧思，技法純熟，是勝出主因。

榮獲金馬獎「最佳視覺效果」的崑大媒體藝術研究所校友嚴振欽，畢業於2007年，參與過許多電視和電影的後製特效工作，包括《KANO》、《賽德克．巴萊》、《怪胎》等。曾以《一把青》拿下電視金鐘獎51屆「最佳美術設計」，並以《怪胎》入圍57屆金馬獎「最佳視覺效果」。在《月老》中，他打造出的陰間場景等視覺令人驚豔，顛覆大家對於國片特效的看法，許多網友更給予國際級水準特效的高度評價。此外，系友江宜真則以《青春弒戀》入圍今年的最佳音效獎。

高偉晏在獲獎感言上提到：「感謝滋養我的母校崑山科技大學視訊傳播設計系，謝謝你們栽培我，也感謝我職業生涯最重要的人，我的老師曹源峰先生，謝謝你18年來對我的引薦與指導。」得獎前高偉晏和嚴振欽也曾接受崑大視訊系專訪，他們勉勵學弟妹：「求學過程努力養成更多的國際視野，永遠不要滿足於現狀，每一次的執行都要修正上一次的失誤。且崑山科大業界資源多，想接觸或認識業界的前輩老師們都有管道，只要準備好基礎專業的技能與工作態度，就可以把握機會入行。」

崑大視訊系校友除了今年增添兩座金馬獎外，該系目前已累積榮獲12座金馬獎、13座金鐘獎，包含張榮吉以《逆光飛翔》奪下第49屆金馬獎最佳新導演、趙冠衡以《衣櫃裡的貓》奪下第51屆電視金鐘獎最佳攝影獎。去年57屆金馬獎也大放異彩，廖明毅執導《怪胎》，入圍最佳新導演、最佳攝影，吳宗憲、嚴振欽也以該片入圍最佳美術設計，入圍最佳視覺效果，曹源峰副教授則以蔡明亮導演的《日子》入圍「最佳音效」，一項項亮眼的得獎績效，顯示崑大視訊系在影視音上專業且接軌業界的教育成果。

視訊系主任胡佩芸表示，系上培育了許多影視音優秀工作者，已成為產業棟樑，不僅系友獲得金鐘獎與金馬獎的殊榮，系上的影視師資也拿下多座金鐘、金馬、金穗等獎項，再加上系上投注在器材設備的資源與業界同步，相信每個到崑大視訊系的學生，能在四年扎實的培育下，圓一個電影夢。