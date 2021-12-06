鬍鬚張「最內行點法」80元搞定　台北哥傳授：說貴的是都點錯了

▲鬍鬚張外帶便當系列CP值較高。（圖／記者黃士原攝）



記者黃可昀／綜合報導

說到鬍鬚張大家都會想到品質穩定、好吃，不過價格確實有點貴，沒有巷口小吃攤的價位親民，但有網友發現「點對東西就沒問題了吧？鬍鬚張是不是被污名了？」像是香腸滷肉便當只要80元，口味還超過一般便當店的水準，根本不是鬍鬚張太貴，是大家都不知道怎麼點最划算。

原PO在PTT表示，他日前到鬍鬚張買了95元雞腿滷肉便當，有一整支雞腿、2片香腸、1支小蝦捲配上滷肉飯，「三個配菜都蠻好吃的，也不是那種亂炒一通」，而且價位合理，外面便當店的雞腿便當也是100元上下。另一個CP值更高的就是香腸滷肉便當，一整條香腸、2片切片香腸、1支小蝦捲，一樣附有3樣配菜售價80元。原PO認為，雖然有些品項還是很貴，像是玉米濃湯60元，不過鬍鬚張其實也有便宜的選擇，像是便當類都不太會踩雷，「有沒有鬍鬚張其實很便宜的八卦？」

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▲滷肉飯便當80元，香腸滷肉便當也80元還多1條香腸。（圖／資料照）



網友留言，「只能說可以接受，不到便宜」、「80元便當來說，鬍鬚張還蠻高標的」、「以前算小貴，現在萬物皆漲就感覺變便宜」、「北部這個品質，其實算良心商家了喇」、「台北這樣真的算便宜阿QQ。」

網友提到鬍鬚張最大賣點並非價格，衛生、品質穩定才是第一優勢，「主要是吃他的衛生」、「食品安全才是最終依歸，便宜絕對不是首選」、「 不到便宜，但是乾淨衛生就還行。」