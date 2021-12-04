林內農會稻米產業文化節　「田野餐趣割稻飯」500份滷肉飯爽快吃

▲林內鄉農會致力推廣國產優質稻米，今日舉辦稻米產業文化節，除準備600份便當及500份滷肉飯免費品嚐，並在稻田舉辦野餐，鼓勵國人多吃稻米。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

林內鄉農會致力推廣國產優質稻米，今（4）日舉辦稻米產業文化節，除準備600份便當及500份滷肉飯免費品嚐，並在稻田舉辦野餐，鼓勵國人多吃稻米，許多民眾三代同堂參加野餐，同享稻米收割的喜悅與成果。

林內鄉農會於今天舉行「2021娓妮稻來FOLLOW米」活動農會總幹事黃國洲表示，林內鄉是濁水溪從山區進入平原區源頭，種出優質的「源頭米」，農會結合農村藝術創作、收割稻作與精緻特色美食，傳遞農村產業文化，體驗林內風光與稻作風情，並提升國內對於米食的消費。

農會今天以在地食材製作600份特色便當、500份滷肉飯與民眾分享，許多民眾攜家帶眷參加，會場場特別設計造型田區，割出米賽寶造型慶豐收也象徵台灣人「親土、親民、親夢想」的氛圍，小朋友在稻田穿梭奔跑熱鬧滾滾，農會規劃的稻田米寶寶造型更成為民眾打卡同樂、拍照熱點。

▲林內鄉農會致力推廣國產優質稻米，今日舉辦稻米產業文化節，除準備600份便當及500份滷肉飯免費品嚐，並在稻田舉辦野餐，鼓勵國人多吃稻米。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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