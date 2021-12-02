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林內農會推廣國產米　本週末500碗滷肉飯邀鄉親一同園野餐趣

▲「台南16號米」是日本越光米與台農67號米雜交培育新品種，農會與農民配合契作，以紅透台灣源頭米為品牌，行銷國內外市場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「台南16號米」是日本越光米與台農67號米雜交培育新品種，農會與農民配合契作，以紅透台灣源頭米為品牌，行銷國內外市場。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣林內鄉農會長期致力於推廣國產優質稻米，為鼓勵國人享用國產米，將於本週末12月4日舉辦林內鄉稻米產業文化節「2021娓妮稻來FOLLOW米」。活動會將以年初林內稻田之美繪圖策展，並現場製作600份便當及500分滷肉飯進行園野餐趣，讓文藝活動與農村文化碰撞出更具優雅味的火花。

林內鄉農會於今日舉行「2021娓妮稻來FOLLOW米」活動記者會，現場除展示稻米創意料理，也有帝丹人蔘農業生技公司展示何首烏苗栽與何首烏，會場更特別設計造型田區，割出米賽寶造型慶豐收也象徵台灣人「親土、親民、親夢想」的氛圍。

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▲「台南16號米」是日本越光米與台農67號米雜交培育新品種，農會與農民配合契作，以紅透台灣源頭米為品牌，行銷國內外市場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林內鄉農會特別設計造型田區，割出米賽寶造型慶豐收也象徵台灣人「親土、親民、親夢想」的氛圍。（圖／記者蔡佩旻攝）

總幹事黃國洲指出，國人需要認識文化，才能傳承文化，過去舉辦的稻米文化活動是為讓國人體驗過去莊稼人傳統割稻農家生活。今年特以文藝與青春氣息帶出稻田豐收文化的趣味性，並以寫生呈現鄉村情及記歷史點滴，並運用十穀米讓大家發揮創意性。

▲「台南16號米」是日本越光米與台農67號米雜交培育新品種，農會與農民配合契作，以紅透台灣源頭米為品牌，行銷國內外市場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林內鄉農會結合在地稻米文化與藝術活動，適合全家人一起來參與欣賞農村藝術創作，一同品嘗在地好米做成的美味滷肉飯與米食便當。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，為了推廣雲林優質米食農產，我們與林內鄉農會將在12月4日舉辦優質米糧及田園野餐趣的活動。因此邀請全國鄉親來我們雲林縣林內鄉，不但可以品嘗美味米食料理，也可以欣賞到雲林優美的田園風光。讓大家知道所有農民從事農作的辛苦，每一粒稻米都需要農友辛勤付出。同時本次活動也結合在地稻米文化與藝術活動，適合全家人一起來參與欣賞農村藝術創作，一同品嘗在地好米做成的美味滷肉飯與米食便當。

▲「台南16號米」是日本越光米與台農67號米雜交培育新品種，農會與農民配合契作，以紅透台灣源頭米為品牌，行銷國內外市場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲帝丹人蔘農業生技公司總經理林涓澤展示何首烏苗栽與何首烏。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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