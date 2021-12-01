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外帶便當和外送餐點也要營養均衡　南投縣6口訣輔導業者製健康便當

▲南投縣政府為推廣健康便當，於餐盒彩印均衡飲食圖卡。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府為推廣健康便當，於餐盒彩印均衡飲食圖卡。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

現代人生活忙碌、外食頻仍，為使民眾均衡飲食、攝取足夠營養，南投縣衛生局社區營養推廣中心輔導縣內自助餐業者，及社區供餐據點製作健康便當，也以「我的餐盤」圖像概念和6大口訣，設計外帶便當盒供餐飲業者使用，宣導營養衛教資訊，助民眾養成健康飲食習慣。

縣府衛生局指出，依據衛福部國健署「國民營養健康狀況變遷」調查結果，國人在6大類食物中，蔬菜、水果與乳品等3類都未達建議量，導致多數民眾缺鈣、成年女性缺鐵等問題；為讓民眾了解在食用便當時，也該兼顧營養攝取，因此結合5家自助餐業者及15家社區供餐據點，由營養師提供2階段性輔導。

▲南投縣政府為推廣健康便當，輔導餐飲業者進行調整。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府為推廣健康便當，輔導餐飲業者進行調整。（圖／南投縣政府提供）

衛生局表示，第一階段為輔導備餐人員，運用質地調整飲食的概念，從「食材挑選」、「切割烹煮技巧」、「簡易檢測方式」等方式，發展更多適合長者容易咀嚼且軟硬度適中的餐點，並了解食物6大分類，提供民眾均衡飲食的健康便當；第二階段則追蹤受輔導業者現辦理情形，是否依建議進行調整與改善，發現20家受輔導單位皆已配合辦理。

此外，針對一般民眾、長輩及其家庭照顧者，以「我的餐盤」圖像概念及6口訣，製作「健康均衡飲食圖像推廣外帶便當盒」供輔導單位使用，口訣為「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」，讓民眾食用外帶便當或外送餐點時，可參考便當盒封面的營養衛教資訊，均衡攝取6大類食物、吃得健康營養。

衛生局長陳南松表示，飲食不均衡會讓病從口入、健康拉警報，提醒民眾善用「我的餐盤」均衡飲食口訣，吃足6大類食物、補充缺乏的營養素，從口開始顧健康。

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