便當最雷配菜「比三色豆可怕」　網一致點名大魔王：真的很怒

▲便當的什麼菜色最令人傻眼？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

什麼樣的便當菜色最讓人無法接受？很多租屋族開伙不方便，所以只能吃外食，日前就有網友好奇詢問，便當的配色大多有3格，大家覺得哪種組合最讓人火大？貼文曝光後，立刻引發熱議，而被最多人點名的就是長得像電話線圈的「海茸」了。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「便當哪三配菜看了就很X」為題發文，提到便當配菜一直都是熱門話題，像是難吃配菜「青椒」，或是便宜配菜「豆芽菜」，不過上述這些並不會到真的很生氣。舉例來說，他覺得配菜中若出現紅色甜甜的豆棗，就會讓他很傻眼，大家覺得呢？

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貼文一出，網友紛紛留言回應，「三色豆、麵筋、豆芽菜」、「苦瓜、芥蘭菜、小黃瓜，就這三樣了」、「螢光馬鈴薯咖哩、滷米血、三色豆」、「青椒超噁吧？整個便當都青椒吧」、「含蝦米的任何菜色，嘔嘔嘔」、「南瓜、苦瓜」、「麵輪、麵筋啊，難吃又不健康」。

▲海茸。（資料照／程涵宇營養師提供）

其中，被最多人點名的就是「海茸」了，「電話線海帶」、「海茸噁噁噁」、「電話線、苦瓜、三色豆」、「三色豆、螢光咖哩、電話線」、「三色豆、電話線、豆棗」、「電話線看了真的很怒」、「電話線海帶第一、普通海帶第二」、「茄子、海茸、苦瓜」。

本站曾報導《別傻傻不吃！營養師曝「3款陽春便當配菜」，營養價值卻破表》，雖然很多人不喜歡吃海茸，不過它卻富含維他命A能幫助提升免疫力、礦物質鈣和鎂能強健骨骼、維生素B能促進代謝，以及豐富的膳食纖維。

另外像三色豆，其中的紅蘿蔔有維生素A、β胡蘿蔔素，可以守護黏膜健康，澱粉類的青豆仁也有豐富的膳食纖維，可以跟精緻澱粉替換著吃，含葉黃素、玉米黃素的玉米，則是3C族及辦公族必備的營養之一。