　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

便當最雷配菜「比三色豆可怕」　網一致點名大魔王：真的很怒

▲吃到飽,自助餐,BUFFET。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲便當的什麼菜色最令人傻眼？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

什麼樣的便當菜色最讓人無法接受？很多租屋族開伙不方便，所以只能吃外食，日前就有網友好奇詢問，便當的配色大多有3格，大家覺得哪種組合最讓人火大？貼文曝光後，立刻引發熱議，而被最多人點名的就是長得像電話線圈的「海茸」了。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「便當哪三配菜看了就很X」為題發文，提到便當配菜一直都是熱門話題，像是難吃配菜「青椒」，或是便宜配菜「豆芽菜」，不過上述這些並不會到真的很生氣。舉例來說，他覺得配菜中若出現紅色甜甜的豆棗，就會讓他很傻眼，大家覺得呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友紛紛留言回應，「三色豆、麵筋、豆芽菜」、「苦瓜、芥蘭菜、小黃瓜，就這三樣了」、「螢光馬鈴薯咖哩、滷米血、三色豆」、「青椒超噁吧？整個便當都青椒吧」、「含蝦米的任何菜色，嘔嘔嘔」、「南瓜、苦瓜」、「麵輪、麵筋啊，難吃又不健康」。

▲捲捲電話線,便當,配菜,海茸。（圖／程涵宇營養師提供，資料照）

▲海茸。（資料照／程涵宇營養師提供）

其中，被最多人點名的就是「海茸」了，「電話線海帶」、「海茸噁噁噁」、「電話線、苦瓜、三色豆」、「三色豆、螢光咖哩、電話線」、「三色豆、電話線、豆棗」、「電話線看了真的很怒」、「電話線海帶第一、普通海帶第二」、「茄子、海茸、苦瓜」。

本站曾報導《別傻傻不吃！營養師曝「3款陽春便當配菜」，營養價值卻破表》，雖然很多人不喜歡吃海茸，不過它卻富含維他命A能幫助提升免疫力、礦物質鈣和鎂能強健骨骼、維生素B能促進代謝，以及豐富的膳食纖維。

另外像三色豆，其中的紅蘿蔔有維生素A、β胡蘿蔔素，可以守護黏膜健康，澱粉類的青豆仁也有豐富的膳食纖維，可以跟精緻澱粉替換著吃，含葉黃素、玉米黃素的玉米，則是3C族及辦公族必備的營養之一。

►半夜想吃泡麵必備這台！

ET快訊
快訊／罷免林昶佐二階連署通過！　1月9日投票
大型第3劑試驗出爐！　「這廠牌」抗體增加最高
台灣史上第1人！　戴資穎奪BWF年度最佳女運動員獎
好市多搬6大箱鮮乳！奧客搬超硬後台「認識XXX」　店員秒惦惦
他爆中福袋262萬賓士沒領　超商吐真相大逆轉
鵝肉西施「摘口罩」露無P真實身材！憲哥：平常就穿這麼沒禮貌嗎
快訊／新莊中正路公車撞進騎樓！　機車噴倒店面受損

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

便當最雷配菜「比三色豆可怕」　網一致點名大魔王：真的很怒

換製造廠品質難控！皮膚炎用藥「艾若膚乳膏0.1%」2萬條限期回收

嫁給台大老公！她「私立畢業+沒固定工作」...見婆婆紅包金額傻了

等2年！2022台北國際書展6月登場　主題國宣布、文化部補助展位費

等嘸金孫！恐怖婆婆「符水加飲料」騙媳婦喝　還幫兒子找女人

擁「3房2車存款8位數」想當爸！　「妻不想生小孩」他嘆：自私

台鐵EMU3000搶先看！座位附「2插座」　搭車邊吃冰＋喝星巴克

英國大型第3劑試驗出爐！mRNA結果最佳　羅一鈞分析各組合優缺點

採購水產品不怕踩雷　農委會溯源水產專區「安心買」

好市多搬6大箱鮮乳！奧客搬超硬後台「認識XXX」　店員秒惦惦結帳

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

薔薔評白靈「金馬戰袍最大敗筆」：穿太多了！　身材好就要露「不然辛苦努力是為了什麼」

網紅產品遭疑盜淘寶圖「多LOGO貴2倍」　官方深夜發聲！還原始末

丁寧心疼高嘉瑜⋯曝兒時家暴經歷　惹怒老公見他反應「確定是我要的人」

林秉樞無業卻包飯店全靠爸買單　桃花超旺2官司靠「女友們」脫身

便當最雷配菜「比三色豆可怕」　網一致點名大魔王：真的很怒

換製造廠品質難控！皮膚炎用藥「艾若膚乳膏0.1%」2萬條限期回收

嫁給台大老公！她「私立畢業+沒固定工作」...見婆婆紅包金額傻了

等2年！2022台北國際書展6月登場　主題國宣布、文化部補助展位費

等嘸金孫！恐怖婆婆「符水加飲料」騙媳婦喝　還幫兒子找女人

擁「3房2車存款8位數」想當爸！　「妻不想生小孩」他嘆：自私

台鐵EMU3000搶先看！座位附「2插座」　搭車邊吃冰＋喝星巴克

英國大型第3劑試驗出爐！mRNA結果最佳　羅一鈞分析各組合優缺點

採購水產品不怕踩雷　農委會溯源水產專區「安心買」

好市多搬6大箱鮮乳！奧客搬超硬後台「認識XXX」　店員秒惦惦結帳

蘇貞昌要查網軍案外案？柯文哲：可能查到自家人

超災難婚禮！新娘暈倒「嘔吐」在新郎身上　白裙還沾到人屎

第四季夠旺　SCFI周漲幅加大至2.71%、東南亞線運價維持逾一成漲幅　

快訊／中選會：罷昶二階連署通過　1月9日舉行投票

3個技巧讓「戀愛運爆棚」　轉換生活軌跡、增加儀式感都是秘訣

佳世達旗下浚鴻數據「AI 健康風險分析」　搶攻7成健檢中心商機

新秘境在樹林！荷花池「環池步道、心型島」還有漂流木鞦韆

職場安全再提升　雲林縣府協助中華電信成立安衛家族

教會恐成引爆南韓Omicron溫床！已傳「10名信徒」確診　增4疑似案例

李李仁《華燈》強暴劉品言忘不了紫蕾絲內衣　揭冰塊塞胸內幕「劇本上沒有」

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

「欸你這週要幹嘛」不是第一次爆抄襲！老粉失望

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

明晨下探10°C　回暖時間點出爐

她30歲想轉職　怎5年內年薪百萬

男想壞壞遭拒「把她變記事本」　老司機曝心態

林秉樞斗內！主播朗讀恐嚇訊息…高嘉瑜尷尬笑

好市多搬6箱鮮乳！「客嗆認識XXX」店員秒給買

新北林口無預警停電　居民崩潰

台獨機關槍「6大爭議」起底　偷拍議會美魔女害老闆道歉

自強號激烈震動　他崩潰喊快解體

法國櫃姐服務過台、陸客人　1差異決定來台灣

網爆成「佔位圖書館」　路易莎回應

Omicron一定會來到國門！　會不會進社區？醫曝1關鍵

更多熱門

相關新聞

沒品維尼黑了刑警害調職　警友：誰來還他公道？

沒品維尼黑了刑警害調職　警友：誰來還他公道？

立委高嘉瑜家暴事件，扯出「Crazywinnie」帳號在PTT爆卦發文洗白帶風向，「沒品維尼」也遭外界起底疑為李柏璋，常PO文攻擊黃偉哲，今年3月台南安平黑幫火併，角頭陳建文遭槍擊身亡，黃姓刑警為安撫死者親友，留言「大家一起把建文兄後事辦的風光」，也被「沒品維尼」截圖以PTT發文帶風向手法攻擊黃偉哲，讓該名刑警受害調職。

路易莎為何突崛起？網揭3關鍵太勝利

路易莎為何突崛起？網揭3關鍵太勝利

哪一代iPhone最經典？果粉答案很一致

哪一代iPhone最經典？果粉答案很一致

林秉樞裝文青騙女生「女友當祕書用」！黑歷史再曝

林秉樞裝文青騙女生「女友當祕書用」！黑歷史再曝

花蓮跨年訂民宿「兩晚開15萬」他嚇壞　內行解答

花蓮跨年訂民宿「兩晚開15萬」他嚇壞　內行解答

關鍵字：

海茸電話線便當配菜菜色三色豆PTT

讀者迴響

熱門新聞

「1男1女」躲林秉樞房幫收東西！2人真實身分曝光

5歲男童跑鄰居家遭「比特犬緊咬腹部」！送醫搶救亡

快看證件！3大飯店「身分證優惠」

獨／網軍再現！再指高嘉瑜愛拍性愛片

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

「欸你這週要幹嘛」不是第一次爆抄襲！老粉失望

百萬炫富網紅惡整Uber！「直接送進勞改營」

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

網疑高嘉瑜：為何跟前任聯絡？他揭2人真實關係

警二度搜索找「白色豆腐頭」　赫見1男1女在房內

警二度搜林秉樞房「驚見高嘉瑜自白書」！

醫驚見她「肛門滲腥臭黏液」！內診戳到爛肉…嘆氣了

噴槍灌肺殺女童　生父重判10年定讞

本土劇女神現身西門町！穿全黑洩「火辣曲線」無人認出

更多

最夯影音

更多
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！
高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面