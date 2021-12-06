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阿里高層大地震　戴珊接替蔣凡「分管淘寶天貓」CFO也換人

▲▼阿里巴巴總部。（圖／CFP）

▲阿里巴巴總部。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

阿里管理層迎來大調整，據董事會主席兼CEO張勇發出內部信，集團戴珊接替蔣凡分管淘寶天貓，後者則負責「海外數字商業」板塊。另外，武衛將不再擔任集團首席財務官（CFO），屆時由副首席財務徐宏（Toby）接任。

▲▼阿里巴巴淘寶天貓雙11,淘寶天貓總裁蔣凡。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲蔣凡去年因桃色緋聞而被阿里巴巴除名合夥人。（圖／記者蔡紹堅攝）

據《澎湃新聞》報導，阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇發出內部信，宣佈公司升級「多元化治理」體系，任命戴珊和蔣凡分別負責新設立的「中國數字商業」和「海外數字商業」兩大板塊。

具體來看，戴珊作為集團總裁，將代表阿里巴巴集團分管大淘寶（包括淘寶、天貓、阿里媽媽），B2C零售事業群，淘菜菜，淘特和1688等業務，共同形成「中國數字商業板塊」。

蔣凡作為集團總裁，將代表阿里巴巴集團分管全球速賣通和國際貿易（ICBU） 兩個海外業務，以及Lazada等面向海外市場的多家子公司，共同形成「海外數字商業板塊」。

張勇在內部信中表示，「蔣凡在大淘寶七年時間，為淘寶的無線化、個性化和內容化發展做出了重要的貢獻，期待蔣凡帶領團隊在海外市場發展中實現更多創新。」上述任命將於2022年1月1日起正式生效。

內部信中，阿里同時宣佈，武衛將從2022年3月31日起不再擔任集團首席財務官（CFO），屆時由集團副首席財務官（副CFO）徐宏（Toby）接任。武衛將繼續擔任集團執行董事，並擔任集團董事會下設的可持續發展委員會成員。

張勇在內部信中以「卓越的歷史貢獻」一詞，充分肯定了武衛過去15年的工作和為阿里巴巴作出的成績；自己從幾年前就開始和武衛共同籌劃CFO接班人計畫，今天交接班的條件已經成熟。

▲▼阿里,戴珊 。（圖／CFP）

▲戴珊 。（圖／CFP）

據悉， 戴珊於1999年加入阿里，阿里創始人之一，也是阿里合夥人，曾任中國雅虎人力資源副總裁，以及阿里巴巴廣州分公司的第一任總經理，2009年至2014年，任淘寶和阿里巴巴國際站的人力資源資深副總裁，以及阿里巴巴集團副首席人才官、首席人才官。

戴珊2014年6月至2017年1月任阿里巴巴集團首席客戶服務官，自2017年1月開始擔任產業電商（前稱B類）事業群總裁，該事業群目前包含集團旗下國際和中國國內批發交易平台阿里巴巴國際站和1688.com，全球速賣通，淘特，以及數字農業；2018年8月4日，戴珊擔任阿里巴巴集團的法人代表；2021年3月起，戴珊擔任社區電商事業群總裁。

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