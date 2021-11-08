「雙11」大陸多名富豪資產被拍賣　傳奇女首富3年敗光800億

▲浙江女首富周曉光和丈夫的房產被拍賣。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

起源於大陸阿里巴巴旗下淘寶商城促銷日的「雙11」活動，已成電商、網購一年一度的消費盛宴。不過，大陸多名首富被發現在今年「雙11」時，資產在網路上公開拍賣，包括周曉光、何巧女、陳建銘、劉紹喜、闕文彬等人。

曾被稱為「最勵志的浙江女首富」周曉光，從經營小飾品發家，創立新光飾品，後涉獵房地產等領域，把新光集團發展成一家集地產、金融、商貿等業務為一體的企業。在2018年胡潤全球白手起家女富豪榜上，周曉光以185億元（約新台幣805億元）身家登頂浙江女首富。如今，阿里拍賣平台顯示，周曉光和丈夫虞雲新所有的房產於10月28日起拍賣。

無獨有偶，浙江另一位前女首富何巧女，1993年創辦了北京東方園林藝術公司，2009年，何巧女帶著東方園林登陸深交所，成為「中國園林第一股」。2017年，何巧女身家高達300億元（人民幣，下同），成為浙江女首富。而今，她和丈夫名下的北京2處豪宅都在10月28日被拍賣。

這個「雙11」，被拍賣資產的富豪中，除了周曉光涉足房地產外，還有百強房企大佬陳建銘和潮汕「資本教父」劉紹喜。1993年下海經商的陳建銘，先後成立舟山中昌海運股份有限公司和舟山中昌房地產有限公司。2000年，陳建銘進軍上海，成立上海三盛房地產有限公司，2002年又成立三盛宏業投資集團。在2018年胡潤百富榜上，陳建銘以100億元的身家位列第354位。如今陳建銘深陷借貸糾紛，多次被列為失信被執行人。

宜華系掌門人劉紹喜，近日被拍賣的是實控公司持有的山東市立醫院控股集團股份公司20%的股權。宜華地產是粵東地區房地產行業第一家上市公司，後更名為宜華健康。2019年，他以75億元的身家排在胡潤富豪榜第531位。

在阿里拍賣平台上，目前一架四川縱橫航空有限公司所有的G550公務機正在拍賣中，與之相關的是「民營醫院第一股」恆康醫療創始人闕文彬。這個在公共場合鮮有露面的甘肅前首富，從一個製藥公司銷售人員做起，逐步成為兩家上市公司的掌舵人。2009年，闕文彬以48億元財富成為甘肅省首富，但2017年，闕文彬因操縱恆康醫療股價被證監會處罰。2018年，恆康醫療業績遭遇滑鐵盧、股價暴跌，闕文彬也從胡潤百富榜上消失。如今*ST恆康正徘徊在退市邊緣。

除此之外，2021年胡潤百富榜上排名第1781位的科陸電子前董事長饒陸華，其持有的科陸電子1.36億余股股票已於11月4日開始拍賣。

藏格集團、永鴻實業的實控人肖永明，在2016年胡潤百富榜上曾以265億元財富成為青海首富，今年2月因涉嫌非法採礦罪被執行逮捕，擁有的關股票也有上個月被拍賣。