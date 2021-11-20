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大陸再罰阿里巴巴、騰訊等科技巨頭　涉違反反壟斷法

▲▼阿里巴巴總部。（圖／CFP）

▲阿里巴巴總部。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

近年來，大陸不斷加強反壟斷力度，大陸國家市場監管總局20日在官網公告，依法對43起未依法申報，違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，涉案企業均被處以人民幣50萬元（約新台幣215萬元）罰款。據悉，多家知名科技公司涉案，與騰訊集團相關的多達12起，與阿里巴巴集團相關的也有10起。

公告稱，大陸國家市場監督管理總局根據「反壟斷法」，對43起未依法申報，違法實施經營者集中案件立案調查。經查，上述案件均違反「反壟斷法」第21條，構成未依法申報違法實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。

近日，市場監管總局根據「反壟斷法」相關規定，對涉案企業分別處以50萬元罰款。除騰訊與阿里巴巴外，涉及這43起裁罰案的還有百度、蘇寧易購、滴滴等多家知名科技公司。

大陸國家市場監督管理總局表示，隨著反壟斷執法的深入推進，企業經營者集中申報意識不斷提高，主動梳理和報告以前未依法申報違法實施的經營者集中，並積極配合調查。

此外，大陸國家反壟斷局18日上午正式掛牌成立，首任局長為大陸國家市場監管總局副局長甘霖，同步亮相的還有競爭政策協調司、反壟斷執法一司、反壟斷執法二司3個新的司局。據悉，國家市場監督管理總局網站10月14日發布的人員招募公告，反壟斷司局就計劃招募18人，這使得反壟斷局成為此次市場監管總局招募人數最多的司局級機構，同時也是市場監管總局自2018年成立以來，首次公開招募反壟斷工作人員。

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