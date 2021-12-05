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快訊／全國首創！新北耶誕城設疫苗接種站　隨到隨打

▲▼新北市設置機動疫苗接種站。（圖／新北衛生局提供）

▲新北市設置機動疫苗接種站。（圖／新北衛生局提供）

記者徐政璿／台北報導

Omicron新型變種病毒在全球數個國家現蹤，為防堵提升疫苗覆蓋率，新北歡樂耶誕城12月5日起到明年1月2日活動舉辦期間，於每週六、週日下午2點到晚間8點，在市政府2樓西側公共迴廊設置疫苗接種站，施打莫德納疫苗，不需預約隨到隨打，這也是全國首創在大型節慶活動設置Covid-19疫苗接種站。

新北市長侯友宜前往了解關心接種情況，感謝亞東醫療團隊協助施打，他強調防疫及市民健康第一優先，新北歡樂耶誕城活動全程採高規格防疫，感謝民眾配合，和家人朋友到耶誕城開心度過溫馨的耶誕佳節，更歡迎民眾多多利用在耶誕城設置機動疫苗接種站完成疫苗接種，提升疫苗覆蓋率。

除了耶誕城設置機動疫苗接種站外，衛生局目前正與大遠百、家樂福、全聯、IKEA等百貨公司及賣場積極洽談安排設置機動疫苗接種站，提供莫德納疫苗施打，預計12月6日(一)全聯板橋大觀店、12月7日(二)IKEA新莊店、12月8日(三)板橋大遠百、12月9日(四)家樂福板橋三民店、12月10日(五)家樂福新店店將陸續開打。

新北衛生局表示，亞東醫院派出醫護藥團隊支援機動疫苗接種站，共計動員2位醫師、3位護理師、4位藥師及4位行政同仁，為民眾提供疫苗接種及相關諮詢。歡迎民眾來機動疫苗接種站洽詢，現場有便捷完整的資訊查核系統，凡通過檢核，符合接種資格，都能現場安排施打。如時間無法配合，也可以協助轉介預約合宜時間到醫院接種。

新北衛生局呼籲，尚未完成兩劑疫苗接種的民眾攜帶健保卡及小黃卡前往接種疫苗，不需預約隨到隨打，不僅能保護自己也能保護家人。

新北衛生局提醒民眾參與新北歡樂耶誕城務必全程戴口罩、禁止飲食，參觀燈區與拍照都不可以拿下口罩，如有飲食需求，必須前往東、西兩側的飲食專區，進入會場採實聯制，量體溫、手部消毒，在居家隔離、居家檢疫或自主健康管理期間的民眾，應留在家中，避免參與活動。

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