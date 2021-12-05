台東釋迦過耶誕！饒慶鈴攜手侯友宜　新北歡樂耶誕賣釋迦

▲台東縣長饒慶鈴帶著鳳梨釋迦直送新北市歡樂耶誕城，與侯友宜市長實踐「台東生產．新北行銷」的協議。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣長饒慶鈴4日帶著滿滿的鳳梨釋迦鮮果與即將上市的鮮凍包裝，直送新北市歡樂耶誕城，與侯友宜市長再度實踐「台東生產．新北行銷」的產銷協議，並聯手DIY鳳梨釋迦果泥。饒慶鈴表示，此次針對小家庭開發鮮凍即食包，特別北上行銷，搶先請新北的朋友品嚐，透過全民行動力挺台東優質水果。

饒慶鈴表示，今年冬天鳳梨釋迦鮮果面臨外銷挑戰，正是盤整、強化再出發的契機，很開心又到歡樂耶誕城，與上個產季的團購王-侯市長再度聯手銷售鳳梨釋迦，今年特別以冷凍切片、冷凍切塊水果拆開包裝即食的方式呈現，一來符合現代小家庭的消費習慣，二來也是將來發展的方向，希望透過冷凍技術延長釋迦保鮮期，讓更多國外的消費者可以享受鳳梨釋迦的美味。

▲侯友宜說，每到鳳梨釋迦產季協助台東鳳梨釋迦銷售，已成市府團隊常規工作。

饒慶鈴也強調，面對12月、1月估計萬噸的鳳梨釋迦採收量，縣府積極媒合通路商協助農民行銷，自12月1日已在家樂福、全家、全聯等商店上架銷售，也請鄉親支持，把代表台東最甜蜜、最營養的祝褔送給親朋好友。

▲饒慶鈴與侯友宜聯手DIY鳳梨釋迦果泥。

侯友宜市長說，每到鳳梨釋迦產季協助台東鳳梨釋迦銷售的任務，已變成市府團隊的常規工作，同時也在記者會DIY鳳梨釋迦果泥製作時，表示鮮凍鳳梨釋迦真的非常便利又可口，可以輕鬆就吃到高營養價值的鳳梨釋迦。呼籲來到歡樂耶誕城的遊客，千萬不要錯過在市民廣場辦理的市集活動，現場除了販售釋迦外，更有原民特色小吃及原民耶誕文創工藝品等。

▲針對小家庭開發鮮凍即食包。

台東縣府農業處長許家豪表示，臺東的大目釋迦已成功用零下50度的低溫冷凍方式銷往日本，獲得很高評價；吃法、果形都不一樣的鳳梨釋迦冷凍外銷，是縣府團隊與農會、農民共同的目標，大家一起努力顧好品質、打開通路，冷凍加工業者創新研發，將以冷凍食品方式外銷至美國、日本，要助台東釋迦一臂之力。