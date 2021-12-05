誤當謝金燕是詐騙！北部男剛搬台中爽中百萬現金...狂喊「夭壽」

記者游瓊華／台中報導

台中購物節從10月10日開跑以來，登錄消費金額，截至4日為止突破240億元的大關，台中購物節代言人之一的姐姐謝金燕今（5）日也特別現身，與市長盧秀燕「雙燕」合體宣傳購物節佳績，並加碼抽出兩位百萬現金得主。其中一名從北部移居台中的劉先生剛新居落成，爽抽中百萬元現金，當下還誤以為謝金燕是詐騙集團掛電話，得知中獎後狂喊「夭壽」、「Oh My God」，笑翻一票人。

▲台中購物節代言人之一的姐姐謝金燕今（5）日也特別現身抽獎百萬得主。（圖／記者游瓊華攝）



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▲謝金燕今年度首度公開露面。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕表示，台中購物節至今已舉辦3屆，第1屆登錄消費金額25億元，當時已是全國第一；第2年登錄金額多了3倍，高達90億元；沒想到第3屆台中購物節的活動時間還沒有截止，就已突破240億元。

「很開心擔任代言人！」謝金燕說，很久沒有露面了，今年也沒有規劃唱跨年，期盼疫情趕快退散，也很恭喜台中購物節能有這麼好的成績。謝金燕第一位抽中百萬獎金得主是住在台中北區的陳小姐，當電話接通後，陳小姐不敢置信的說「是真的嗎？」她也透露目前懷孕中，市長盧秀燕也笑稱是寶寶帶來了好運。

另一位則是住在龍井區的劉先生，第一次接通後以為是詐騙電話立刻掛斷，第二次接通才相信自己中了獎，相當興奮。劉先生說，他自桃園搬來台中購屋，因新居落成，在全國電子購買10多萬元家電，沒想到這筆消費會中大獎，實在太開心了！

盧秀燕說，先前已預告台中購物節消費若破200億元，將請謝金燕為市府抽出加碼百萬大獎，這也是她今年度唯一次公開露面，特別獻給台中購物節，非常感謝她協助宣傳。距離台中購物節截止只剩5日，活動期間每天將持續抽出1,000位5,000元現金得主，另外還有一棟壓軸附車位的千萬好宅，將於12月21日冬至當日抽出，請大家把握機會消費及登錄發票。