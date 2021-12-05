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北市夫妻謊稱「黃卡遺失」打8劑疫苗　柯文哲：秀逗！又不是營養劑

▲▼柯文哲出席民眾黨國家治理學院超大盃辯論賽頒獎典禮。（圖／記者張榮恩攝）

▲柯文哲出席民眾黨國家治理學院超大盃辯論賽頒獎典禮。（圖／記者張榮恩攝）

記者袁茵／台北報導

為因應新冠變種病毒Omicron疫情，指揮中心日前開放追加第3劑，限制第1至3類對象間隔5個月可施打莫德納疫苗；但台北市一對夫妻至今卻各自打完4劑疫苗，分別接種過AZ、莫德納、BNT疫苗。對此，台北市長柯文哲直言，疫苗又不是營養劑，打8次幹什麼？這用台語來講應該是「秀逗（意指人行事反常）」。

北市一對夫妻謊稱「黃卡（疫苗接種證明）遺失」，丈夫於5月在醫院打了第1劑AZ，之後分別在6月、7月、11月追加第2劑AZ、莫德納和BNT，而妻子也是3大國際疫苗全部打一遍，等同於1個人就打了4劑疫苗。

針對有夫妻各自接種4劑疫苗，靠「黃卡遺失」這招，兩人共打了8次疫苗，柯文哲5日出席民眾黨活動時回應，「這個疫苗又不是補針，奇怪，又不是營養劑，打8次幹什麼？真的是怪怪的！台灣話叫『秀逗』，又不是營養劑，打這麼多幹什麼？」

柯文哲表示，理論上醫療院所插入健保卡，並連上全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）之後，應該能看到接種紀錄，「我回去查查看到底怎麼回事。」

台北市衛生局5日中午接受《東森新媒體ETtoday》訪問時指出，該夫妻的第一劑非在台灣本島施打，之後騙醫療院所說「小黃卡（疫苗接種證明）遺失」，所以要辦理新的黃卡，但有些醫療院所無法檢核，結果就變成重複接種，醫療院所等到上傳資料時，才會發現有狀況。

北市衛生局強調，已有通知台北市的醫療院所，不要再給這對夫妻施打疫苗，因為該夫妻一直想重複打疫苗，如果醫療診所不願接種，就會在現場大吵大鬧，衛生局擔心衍生出更多醫療糾紛，所以已有主動通知台北市合約院所注意，必要時請警察協助驅趕。

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