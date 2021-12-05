台中男嫌鄰居吵...持球棒狂按電鈴踹大門！影片被PO網

記者白珈陽／台中報導

有網友在臉書《爆料公社》上傳一段影片，1名男子手持球棒，徒手猛敲、用腳踹鄰居大門，還狂按電鈴，經警方到場了解，原來這名男子認為該住戶長期在家中製造噪音，本月1日晚間10時許前往鄰居家中理論，但對方未應門。警方後續將通知男子到案，依違反恐嚇、社違法方向偵辦。

▲賴男手持球棒在鄰居家門前大聲咆哮。（圖／截取自臉書社團《爆料公社》）

警方調查，該案發生於1日晚間10時30分，地點於北屯區崇德六路一處公寓，賴姓男子（52歲）為2樓住戶，因不滿3樓住戶張女（62歲）長期在家中製造噪音，持球棒上門理論，期間徒手敲2次、腳踹5次大門，並不斷高分貝大喊「給恁爸出來」，但張女都沒應門。

警方到場後，告知張女可提告及相關權利，但張女表示暫不需警方處理，也不提告。張女當下未提供影片。

張女女兒的男友今日將影片上傳臉書社團，警方確認後認賴男行徑有構成恐嚇、違反社會秩序維護法之虞，遂通知張女製作筆錄，不過經過多次致電張女，張女均回應暫不提出告訴，全案將依法通知涉案人到案，並依法送辦。

警方呼籲，鄰里應以和為貴，警方對於不法情事，必當依法嚴辦，民眾切勿以身試法。

▲警方到場後，告知張女可提告及相關權利，但張女表示暫不需警方處理，也不提告。。（圖／民眾提供）