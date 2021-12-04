斗六賽車失控撞人群釀6傷　4女男2男送醫其中孕婦腹痛觀察

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市嘉新路、鎮南路周遭今（4）日舉辦賽車甩尾及競速表演，場面盛況吸引上千民眾前往觀賞，傍晚16時許於嘉新路進行路進行賽車表演，一輛白色賽車起跑失控，瞬間揚起白煙後甩位衝向人群，事發突然觀賽人群閃避推擠，造成六人受傷，其中一名為孕婦，雲林縣消防局派遣多部救護車前往搶救。

▲斗六賽車吸引上千民眾前往觀賞，傍晚驚傳意外，一輛白色賽車起跑失控，瞬間揚起白煙後甩位衝向人群。（圖／民眾提供）

今日下午約16時20分，嘉新路封街賽車表演驚傳意外，一輛白色汽車起跑後不明原因失控，瞬間竄出大量白煙，車身隨即失控甩尾，360度以後車廂甩向圍觀人群，造成多人閃避推擠受傷送醫，救護人員接獲報案指出，三名傷者躺地、意識清楚。

▲6名傷者中一名為孕婦，腹痛頭暈送醫觀察中。（圖／民眾提供）



救護車抵達現場，發現現場6名傷患，疑為賽車失控行人逃跑推擠，公園91送1名孕婦(吳姓女子31歲懷孕29周遭推擠，膝蓋擦傷，腹痛、胸悶)至斗六台大；斗六91送2名傷者(詹姓女子39歲頭部肢體擦傷、周姓男子43歲肢體擦傷)至斗六成大；六合91送3名傷者(黃姓女子22歲右小腿擦傷、呂姓女子22歲右膝疼痛、林姓男子44歲左脛骨疑似閉鎖性骨折)至斗六成大。

▲左邊白色汽車起跑落後，隨即冒出白煙，甩尾衝向人群，嚇壞現場群眾。（圖／民眾提供）