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斗六賽車競速衝撞人群釀6傷　縣長赴醫院探視：活動即刻取消

▲斗六首辦賽車活動驚傳意外，白色賽車失控衝向人群，觀眾閃避推擠釀6人傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六首辦賽車活動驚傳意外，白色賽車失控衝向人群，觀眾閃避推擠釀6人傷。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市首次辦理「2021斗六0-400加速賽車」今（4）日在嘉新路登場，未料活動進行中傳出意外，下午約4點30分一輛賽車失控甩尾360度衝向人群，6位觀賽民眾因閃避推擠受傷，其中一名還是孕婦。雲林縣政府於晚間6點19分宣布活動即刻取消，縣長張麗善前往探視傷者，待後續情況釐清後再儘速對外說明。

斗六首次舉辦賽車，場面盛況吸引上千民眾前往觀賞，傍晚在嘉新路進行路進行賽車表演，一輛白色賽車起跑失控，瞬間揚起白煙後甩位衝向人群，事發突然觀賽人群閃避推擠多人受傷，傷者為二女四男，共六名，吳姓孕婦（31歲）懷孕29周，初步診斷有胸悶、腹部疼痛與膝蓋擦傷，送往斗六台大醫院。

▲斗六首辦賽車活動驚傳意外，白色賽車失控衝向人群，觀眾閃避推擠釀6人傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六首辦賽車活動驚傳意外，白色賽車起跑2秒後冒出大量白煙，隨即甩尾失控。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

周姓男子（43歲）手腳擦傷、39歲女子，頭部擦傷、黃姓女子（22歲），右小腿擦傷、呂姓女子（22歲），右膝蓋疼痛、林姓男子（44歲），左小腿脛骨，疑似閉鎖性骨折。以上三女二男送至斗六成大醫院。經過初步診治後，送至醫院的6名軽症個案已有3名離院，2位留院觀察，1位腿部骨折須開刀，1位無明顯外傷，CT檢查中。

▲斗六首辦賽車活動驚傳意外，白色賽車失控衝向人群，觀眾閃避推擠釀6人傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲白色賽車失控甩尾後，側撞輛停在路般的白色自小客停住，後方觀眾拍下驚逃瞬間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府指出，該活動已經即刻取消；縣府將先優先協助相關傷者，後續也將釐清相關責任。縣府指出，活動發生意外令人遺憾，縣長張麗善也於第一時間立即驅車前往探視，待後續情況逐一釐清後，也會儘速對外說明。

▲斗六首辦賽車活動驚傳意外，白色賽車失控衝向人群，觀眾閃避推擠釀6人傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲黃姓民眾指出，活動開始時，現場有聽到工作人員一直大喊觀眾後退，退到人行道上，但仍有許多人為了拍照錄影越站越前面。（圖／黃小姐提供）

▲斗六首辦賽車活動驚傳意外，白色賽車失控衝向人群，觀眾閃避推擠釀6人傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵前往醫院探視傷患，骨折傷患為攝影師，需開刀住院。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六首辦賽車活動驚傳意外，白色賽車失控衝向人群，觀眾閃避推擠釀6人傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵前往醫院探視傷患，產婦目前在醫院觀察中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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