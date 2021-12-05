快訊／高雄輕軌又被撞了！女騎士受傷倒地　高捷：將進行求償

記者吳世龍、林昱萱／高雄報導

高雄鼓山區5日下午1時許發生一起事故，當時一名21歲的謝姓女子騎車行經綠川街時，不慎與輕軌列車發生擦撞，導致其左膝擦傷。對此，謝女表示，當時看見輕軌號誌在閃黃燈，以為能夠直行，沒想到騎過去就看見輕軌列車，想煞車已經來不及了。

▲女子騎車行經鼓山區綠川街時，不慎與輕列車發生擦撞。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

針對此案，高雄捷運公司表示，今日下午13:12，輕軌列車從C16文武聖殿站上行往C17鼓山區公所站方向行駛時，於綠川路口遭機車擦撞，列車緊急停車後，車上乘客沒有受傷，女性機車騎士略有擦傷，後續救護車抵達現場為其包紮後，已無大礙。車上旅客清車後步行前往C17月台。

高捷表示，。本事故初步判斷為機車闖紅燈未遵守交通號誌，輕軌列車前方車頭有局部損傷，後續於13:42，經警方現場鑑識完畢，事故列車已可移動，詳細受損狀況須待回廠進一步檢修。目前正線已恢復正常營運。

高雄市政府捷運工程局與高捷公司呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故。後續如警方確定肇事責任為機車違規，高捷公司將會車輛損害狀況進行求償。