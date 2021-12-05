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竹崎踩街嘉年華　行銷在地農特產水果

▲▼竹崎舉辦踩街嘉年華行銷在地農特產 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼竹崎舉辦踩街嘉年華行銷在地農特產 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

每年11月至12月為椪柑豐收之際，身為椪柑經典產區的竹崎，改變以往形式，今年舉辦竹崎吃果果，變裝走一走2021竹崎觀光發展暨農特產品行銷創意踩街嘉年華活動暨無極道門玉辰禪修道院長照車捐贈儀式，縣長翁章梁特別蒞臨參與，活動邀請在地國小、社區組隊以各式與竹崎相關的變裝造型由竹崎真武廟沿竹崎街上一路熱鬧至親水公園，替竹崎行銷、歡慶豐收。

▲▼竹崎舉辦踩街嘉年華行銷在地農特產 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，竹崎鄉物產豐富，水果及茶葉都非常有名，竹崎鄉長曾亮哲特別舉辦踩街嘉年華營造竹崎的在地認同感，另一方面也能推銷竹崎的物產，非常好的活動！

「透過踩街，走過的地方就會產生討論！」翁章梁說，行動本身具有話題，可以帶起更多人討論，有討論就會有認同感，非常感謝竹崎鄉長這麼努力集結全鄉的意志！同時也感謝無極道門玉辰禪修道院捐贈300多萬購買長照車輛，不論行銷物產或是老人照顧都是嘉義縣致力推動的工作，謝謝大家共同的努力。

▲▼竹崎舉辦踩街嘉年華行銷在地農特產 。（圖／記者翁伊森翻攝）

以小朋友童言童語的疊字詞彙，竹崎吃「果果」，表現踩街活動的單純、可愛，且不同以往水果節邀請社團表演的方式，今年改採「變裝造型踩街比賽」，由竹崎鄉立幼兒園組成的水果派對、鹿滿國小組成的鹿滿竹精靈、竹崎社區發展協會feat竹崎分局組成的飛天摩托仙女隊、竹崎鐵馬社、竹崎樂齡學習中心等17支含括老、中、青各年齡層組成的隊伍參賽。

活動以竹崎觀光或在地農特產品相關的造型、表演等方式行銷竹崎，自上午9點30分從竹崎真武廟出發，由竹崎高中樂旗隊擔任前導，並於遊行隊伍中加入農產推廣車沿途發送椪柑、香蕉、柳丁等本地農產品予民眾分享，踩街隊伍沿中山路經竹崎鬧區至竹崎親水公園後作定點表演。

▲▼竹崎舉辦踩街嘉年華行銷在地農特產 。（圖／記者翁伊森翻攝）

表演廣場旁設有農特產品品嘗區，供民眾免費試吃；園內也安排為期兩天的行動攤車展售區，歡迎民眾來竹崎親水公園吃水果、健走園內步道，享受愉快周末。

▲▼竹崎舉辦踩街嘉年華行銷在地農特產 。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，無極道門玉辰禪修道院提供320萬現金捐贈本所兩輛長期照護車交通車，供竹崎鄉65歲以上長者及55歲以上原住民長照接送服務，讓長輩們不須麻煩兒女或花大錢請計程車接送。

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