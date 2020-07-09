　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者翁伊森／嘉義報導

比特犬將狗咬至傷亡事件頻傳，不僅多起犬隻因此死亡，甚至有民眾被比特犬咬傷，農委會也因此將比特犬列入危險犬種。但嘉義縣竹崎鄉日前還是發生比特犬咬傷外出遛狗的民眾家犬，被咬的狗兒遍體麟傷，比特犬曾姓飼主全家大小出動都拉不住比特犬。被咬狗兒許姓飼主，隨後將過程及影片上網並報警，希望社會大眾評評理，同時也希望相關單位可以安置這些兇猛犬隻，對於不良飼主也不應再隨意養狗。

▲竹崎彼特犬咬傷狗。（圖／讀者提供）

竹崎比特犬咬傷狗。（圖／讀者提供）

▲竹崎彼特犬咬傷狗。（圖／讀者提供）

▲竹崎比特犬咬傷狗，民眾急忙拿雨傘要將狗分開。（圖／讀者提供）

影片中，許姓民眾與家人於自家騎樓聊天，突見曾姓飼主所飼養的比特犬及美國惡霸由對面馬路，直衝她家來攻擊她家的黑色土狗，對方的小孩看見自家比特犬暴衝，也趕忙來幫忙，只見一群人椅子、雨傘，水桶都出動，就是要將比特犬從黑狗身邊拉開，最後才看見比特犬曾姓飼主的太太來拉住自家的比特犬，但許姓民眾當時只能拉住對方的美國惡霸，眼睜睜看著自家的小黑被對方的比特犬壓著咬。

路過徐姓民眾表示，事件根本發生太突然了!超恐怖，當時的路人和小孩子都一直尖叫。

▲竹崎彼特犬咬傷狗。（圖／讀者提供）

▲被比特犬咬傷的狗。（圖／讀者提供）

許姓民眾表示，自己的犬隻多次遭住家對面的飲料店曾姓飼主的兇猛犬隻攻擊，不只自己外出遛狗的時候被咬，更誇張的是這次對方的比特犬更直接衝過車道來到她家攻擊她的狗，對於飲料店飼主的放縱行為她覺得不可思議，覺得該為自己的狗兒討公道。

▲竹崎彼特犬咬傷狗。（圖／讀者提供）

當地開飲料店的曾姓飼主隨後也發表澄清聲明，表示自己並未放任比特犬攻擊其他狗狗，並承認自家狗有攻擊其他狗的紀錄，但是因為犬隻有「地盤性」，對於自家狗咬傷別人家狗，是因為禁不住鄰居狗的挑釁(又記仇)，才引發憾事。對於該事件已進入司法程序，為避免對方飼主每周來索取醫藥費，決定待續統一處理賠償相關事項。同時承認，毛孩教導不好是主人錯，感謝多數網友對比特犬沒有誤解，會虛心改進。

▲竹崎彼特犬咬傷狗。（圖／讀者提供）

▲曾姓飼主道歉聲明。（圖／讀者提供）

竹崎分局表示，該案日前已以依動保法第7條、32，條1項4款，移請嘉義縣政府裁處，另將持續對該商家約制訪查，以維護安全。

嘉義縣動保所所長林珮茹表示，許姓民眾通報警方，鄰近住家曾姓飼主飼養之比特犬及美國惡霸犬攻擊自己所飼養的犬隻，動保所隨即進行訪查。經查，案發當天曾姓飼主未依規定將其所飼養之危險性犬隻繫繩，也未採取適當防護措施，並攻擊許姓民眾所飼養犬隻，造成該犬隻受傷就醫。由於曾君所飼養之比特犬及美國比特鬥牛犬屬危險性犬隻品種，已明顯違反行政院農業委員會「公告具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取之防護措施」，加以比特犬曾姓飼主未善盡責任，所飼養之具攻擊性之寵物出入公共場所未採取相關防護措施，已違反動物保護法第20條規定，將依同法第29條規定處以最低罰鍰額度新台幣3萬元整。

ET快訊
快訊／經濟部宣布：駁回大同新任董事變更登記
比特犬「恐怖攻擊」32秒！一家5口椅子猛砸拉不開　小黑血肉迸
無照屁孩跑山撞死紅牌騎士…「改名」拒賠百萬：有事去跟法官說啦
何鴻燊「明年才下葬」暫放殯儀館　棺木價值3千萬！網嘆：一輩子
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

勤奮妻賣檳榔養活全家　夫吃飛醋竟殺了她！判刑12年8月

嗆越南新住民女「依親的還那麼自大」　退休公務員下場曝光

基隆警強勢掃黑「三合一專案」！大動作臨檢58處場所　破獲暴力討債集團

驚悚畫面曝！5歲童催油門衝超商　粗心媽機車未熄火...玻璃門爆碎

26歲男出2百萬搞地下錢莊　借款1萬「每個月還6千」...2年海撈上千萬

失志運將積欠150萬被逼當車奴　花3百買農藥去旅館...「巧遇算命仙」

惡劣錢莊整合運將債務...逼當車奴　「違規」一次還加罰50萬

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

高雄小客車撞倒機車騎士「無感落跑」　下班警直擊猛追攔截：停車處理

無照屁孩跑山撞死紅牌騎士…改名拒賠百萬　囂張嗆：有事去跟法官說啦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

《不說謊戀人》老闆告白助理「親了再說」　辛雲來戀愛開竅..辦公室狂親梁潔

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

勤奮妻賣檳榔養活全家　夫吃飛醋竟殺了她！判刑12年8月

嗆越南新住民女「依親的還那麼自大」　退休公務員下場曝光

基隆警強勢掃黑「三合一專案」！大動作臨檢58處場所　破獲暴力討債集團

驚悚畫面曝！5歲童催油門衝超商　粗心媽機車未熄火...玻璃門爆碎

26歲男出2百萬搞地下錢莊　借款1萬「每個月還6千」...2年海撈上千萬

失志運將積欠150萬被逼當車奴　花3百買農藥去旅館...「巧遇算命仙」

惡劣錢莊整合運將債務...逼當車奴　「違規」一次還加罰50萬

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

高雄小客車撞倒機車騎士「無感落跑」　下班警直擊猛追攔截：停車處理

無照屁孩跑山撞死紅牌騎士…改名拒賠百萬　囂張嗆：有事去跟法官說啦

勤奮妻賣檳榔養活全家　夫吃飛醋竟殺了她！判刑12年8月

JYP選秀連「人品」都打分數！首支全櫻花妹女團NiziU 9人實力解析

就要更大！Reebok傳奇新作Interval Double Logo系列翻「倍」玩

籃網再簽畢斯利！搶救全隊僅75場季後賽經驗　孤狼與KD關係緊密

國民黨團將正式提案　監察權歸立法院、考試權歸行政院

染疫2歲女童送到醫院隔離　返家媽媽「換尿布」發現被性侵

全新賓士S-Class換裝XXL大螢幕　未來還會推出插電式油電版本

美國致函退WHO！　人民日報：退群毫無擔當做法令人不齒

快訊／大同新董事登記遭駁回！經濟部揭示公司派「三不原則」

嗆越南新住民女「依親的還那麼自大」　退休公務員下場曝光

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

社會熱門新聞

用餐90分鐘吃4小時　大媽還吃霸王餐

弟捐精姊付錢　雙胞胎被奪她氣炸

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

雲林女冰屍含冤377天終落土！單親媽擺攤養家慘遭逆子殺害

王奕凱：前執行長妻說謊，整家影帝

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

越南巨乳妹遭逮電話響不停　警接到手軟

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

170cm女警被封「北宜林志玲」　車友加臉書求合影

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

胖乩童下藥性侵小鮮肉未遂　一審遭判4年

無照撞死人！屁孩拒賠再嗆聲：有事跟法官說

偷存前女友「吹簫片」　下場慘曝

更多熱門

相關新聞

南湖比特犬成功下山！山友好感動

南湖比特犬成功下山！山友好感動

南湖山屋比特犬「小花花」成功下山了！流浪犬小花花今年2月被山友目擊出現在海拔約3500公尺高的南湖圈谷，由於山區屬於生態保護區，不適合貓狗這類生態系的外來動物，因此與小花花最熟識的登山協作員阿鴻（綽號）與友人，透過多次努力，終於在6日成功把牠帶下山，準備替小花花找新主人。

護母射死未繫繩狗　兒緩刑3年

護母射死未繫繩狗　兒緩刑3年

比特流浪南湖圈谷　上山要2天難救援

比特流浪南湖圈谷　上山要2天難救援

「南湖山屋比特犬」為何不該在山上？

「南湖山屋比特犬」為何不該在山上？

比特犬流浪逾3000公尺高圈谷 山友嘗試助回平地

比特犬流浪逾3000公尺高圈谷 山友嘗試助回平地

關鍵字：

比特犬竹崎動物保護法恐攻

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

台中4同事集資1200！爽中30億

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

美因為台灣退出WHO？WHO特使回應了

用餐90分鐘吃4小時　大媽還吃霸王餐

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

快訊／四川煙火廠大爆炸！蘑菇雲衝天

南韓「元祖網紅」留遺言　CCTV拍到他從20樓跳下

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

蕾菈立遺囑道歉父母親！

弟捐精姊付錢　雙胞胎被奪她氣炸

高雄路面重鋪！知名YouTuber質疑刨不過5公分

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面