比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

記者翁伊森／嘉義報導

比特犬將狗咬至傷亡事件頻傳，不僅多起犬隻因此死亡，甚至有民眾被比特犬咬傷，農委會也因此將比特犬列入危險犬種。但嘉義縣竹崎鄉日前還是發生比特犬咬傷外出遛狗的民眾家犬，被咬的狗兒遍體麟傷，比特犬曾姓飼主全家大小出動都拉不住比特犬。被咬狗兒許姓飼主，隨後將過程及影片上網並報警，希望社會大眾評評理，同時也希望相關單位可以安置這些兇猛犬隻，對於不良飼主也不應再隨意養狗。

▲竹崎比特犬咬傷狗。（圖／讀者提供）

▲竹崎比特犬咬傷狗，民眾急忙拿雨傘要將狗分開。（圖／讀者提供）

影片中，許姓民眾與家人於自家騎樓聊天，突見曾姓飼主所飼養的比特犬及美國惡霸由對面馬路，直衝她家來攻擊她家的黑色土狗，對方的小孩看見自家比特犬暴衝，也趕忙來幫忙，只見一群人椅子、雨傘，水桶都出動，就是要將比特犬從黑狗身邊拉開，最後才看見比特犬曾姓飼主的太太來拉住自家的比特犬，但許姓民眾當時只能拉住對方的美國惡霸，眼睜睜看著自家的小黑被對方的比特犬壓著咬。

路過徐姓民眾表示，事件根本發生太突然了!超恐怖，當時的路人和小孩子都一直尖叫。

▲被比特犬咬傷的狗。（圖／讀者提供）

許姓民眾表示，自己的犬隻多次遭住家對面的飲料店曾姓飼主的兇猛犬隻攻擊，不只自己外出遛狗的時候被咬，更誇張的是這次對方的比特犬更直接衝過車道來到她家攻擊她的狗，對於飲料店飼主的放縱行為她覺得不可思議，覺得該為自己的狗兒討公道。

當地開飲料店的曾姓飼主隨後也發表澄清聲明，表示自己並未放任比特犬攻擊其他狗狗，並承認自家狗有攻擊其他狗的紀錄，但是因為犬隻有「地盤性」，對於自家狗咬傷別人家狗，是因為禁不住鄰居狗的挑釁(又記仇)，才引發憾事。對於該事件已進入司法程序，為避免對方飼主每周來索取醫藥費，決定待續統一處理賠償相關事項。同時承認，毛孩教導不好是主人錯，感謝多數網友對比特犬沒有誤解，會虛心改進。

▲曾姓飼主道歉聲明。（圖／讀者提供）

竹崎分局表示，該案日前已以依動保法第7條、32，條1項4款，移請嘉義縣政府裁處，另將持續對該商家約制訪查，以維護安全。

嘉義縣動保所所長林珮茹表示，許姓民眾通報警方，鄰近住家曾姓飼主飼養之比特犬及美國惡霸犬攻擊自己所飼養的犬隻，動保所隨即進行訪查。經查，案發當天曾姓飼主未依規定將其所飼養之危險性犬隻繫繩，也未採取適當防護措施，並攻擊許姓民眾所飼養犬隻，造成該犬隻受傷就醫。由於曾君所飼養之比特犬及美國比特鬥牛犬屬危險性犬隻品種，已明顯違反行政院農業委員會「公告具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取之防護措施」，加以比特犬曾姓飼主未善盡責任，所飼養之具攻擊性之寵物出入公共場所未採取相關防護措施，已違反動物保護法第20條規定，將依同法第29條規定處以最低罰鍰額度新台幣3萬元整。