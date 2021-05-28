嘉義某補習班幫4學生「補課」　負責人辯未收費仍遭重罰30萬

▲嘉義縣竹崎查獲補習班違規開罰。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全台三級警戒，禁餐飲業內用，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課也延長至6月14日止，兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構也停止所有學生前往；嘉義縣啟動地毯式巡查，逐一檢視各餐飲業者、補習班業者落實情形，26日分別在布袋鎮及竹崎鄉查獲兩起違規案件，均依違反傳染病防治法開罰。

26日警方接獲民眾報案，稱有店家違反防疫規定，經員警至現場查處，發現2位客人於店內用餐，立即通報衛生局派員前來稽查，依法開立舉發單，依違反傳染病防治法遭重罰1萬5千元。

▲嘉義縣布袋查獲餐廳民眾室內用餐違規開罰。（圖／嘉義縣政府提供）

此外，當天也接獲民眾檢舉竹崎鄉某補習班未停課，由轄區員警到場了解後，發現補習班確實違規營業情事，經查現場負責人及4名學生共5人在場，負責人辯稱幫學生補課無收費，自認非營業行為；本案依違反傳染病防治法案件舉發，並通知單移衛政單位裁罰，重罰業者30萬元。

衛生局長趙紋華說，同島一命是大家應有的共識，任何1案例都不容許出現，呼籲民眾要自律，相關業者更不要心存僥倖，違規者將處以3千元至1萬5千元罰鍰，若店家有拒絕規避稽查情形，也將依傳染病防治法嚴處6萬元以上30萬元以下罰鍰，決不寬貸。

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