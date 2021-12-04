扶輪社捐贈滅火器給義消　盼制火機先阻釀成災

▲扶輪社捐贈滅火器給義消。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導



雖然低溫來襲天氣冷颼颼，但1群來自台北和台東在地的扶輪社友聯合捐贈蓄壓式的水滅火器給台東縱谷義消使用。扶輪社表示，希望能在火警發生之初就能被有效控制或是撲滅，社友們也實際運用滅火器來撲熄模擬起火的油盤。獲贈的義消分隊長表示，水滅火器除了配撥給義消能夠用在出勤救災外，部分也會提供給鎮上的獨居老人放置在家中以備不時之需，希望能夠共同守護家園平安無虞。



關山義消分隊獲得包括台北大稻埕扶輪社、台東扶輪社、香港蘭桂坊扶輪社聯合捐贈40支的水滅火器供救災出勤的機動使用。關山義消分隊分隊長周福安指出，這次很感謝池上10大傑出青年魏瑞廷的牽線，加上扶輪社認同義消平日無私熱情的付出，深知消防救災重要性而決定捐贈。選擇水滅火器的特性在於滅火時無毒、無味、無粉塵等殘留物，尤其減少對環境造成次生污染等優點。



▲社友實際運用滅火器來撲熄模擬起火的油盤。（圖／記者楊漢聲攝）

大稻埕扶輪社顏聖泰社長表示，義消平時配合警消聯合救災出勤，機動性高期盼能夠在消防水箱車抵達現場前能有所作為；瞭解滅火器在火災初期有很好的效果，所以表達願意捐贈滅火器給關山的打火兄弟救災來使用。關山消防分隊長簡肇甫說，滅火器在選購時要認明有消防安全的認可標章、壓力正常操作上配合口訣「拉插梢、瞄火源、壓把柄、掃向火源根部」。簡肇甫表示，水滅火器幾乎針對各類型的起火都能有效噴灑予以熄滅，有效阻絕及減緩重大災害的形成。



簡肇甫並代表縣長饒慶鈴頒發感謝狀給3個扶輪社表達對偏鄉消防工作的肯定支持，而由於疫情的關係香港蘭桂坊扶輪社無法來台，由台北大稻埕扶輪社社長顏聖泰及國際扶輪3510地區台東扶輪社李明發社長代為主持捐贈儀式。扶輪社友期盼能夠藉由此項捐贈活動拋磚引玉，號召更多人和社團關心參與，充實齊全偏鄉的消防設備。