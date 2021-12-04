家樂福打疫苗送禮券！全台施打站分店、贈品一次看

▲家樂福在高雄分店已設立疫苗施打站提供疫苗接種，預計下週在北部超過10家分店設有站點開打疫苗。（圖／家樂福提供）

記者林育綾／台北報導

為拚疫苗施打率，指揮中心接下來將開放百貨、賣場設置新冠疫苗接種站，而今（4）日家樂福表示，11/20已率先在高雄的通路，配合高雄市衛生局提供5000位民眾施打疫苗，今日也在台南分店設置，明起還有宜蘭、斗六、屏東等，下週在新北、台中預計也有超過10家分店成為施打站，部分店家更提供餐盒、禮券，業者也正討論可鼓勵民眾施打疫苗的相關優惠。

▲▼家樂福在高雄分店已設立疫苗施打站提供疫苗接種，預計下週在北部超過10家分店設有站點開打疫苗。（圖／家樂福提供）



家樂福表示，配合中央流行疫情指揮中心疫情規劃，讓賣場成為新冠疫苗施打站，家樂福通路已率先在11/20～11/29期間，配合高雄市衛生局提供5000位民眾施打疫苗；而今日下午，台南分店也成為疫苗施打站，明（5）日包含宜蘭店、斗六店、屏東2家店，共計4家分店成為施打站；下週在新北、台中，預計也有超過10家分店成為疫苗接種站，目前已知12月18日板橋店會成為施打站。

而贈品部分，家樂福提到在宜蘭將會贈送100元禮券、家樂福提供的餐盒，內有保久乳與麵包，目前預計有100位施打，在預計範圍內都會提供。先前在高雄施打時，市府衛生局特別提供每天前20位「65歲以上長者、第一次施打疫苗者」200元家樂福禮券。

▲宜蘭衛生局提供100元家樂福禮券、家樂福提供營養餐盒（麵包、保久乳）。（圖／家樂福提供）



家樂福疫苗施打站規劃

11/20～1129 高雄：鼎山、愛河、新楠、五甲店

12/4 台南：安平店

12/5 屏東、新屏、宜蘭店

12/18板橋店

下週（12/6起）：預計超過10家以上新北、台中分店

另外，全聯福利中心今日也表示，目前預計大約140到150間門市會配合設置疫苗接種站，將挑選門市以腹地大、可以供民眾休息的為主，現場會提供「健康禮蔬果加水」或者是「麵包加水」，門市人員會協助動線與秩序跟發放禮品，施打的人力以衛生局的醫護人員為主，預計下週會開打， 但還是會看各縣市衛生局的準備狀況來配合，準備好了就馬上開打。

▲全聯福利中心預計有140-150間門市設置疫苗接種站，最快下週開打。（圖／記者林育綾攝）