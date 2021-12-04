揪段宜康切割文「四疑點」　徐巧芯：請「段老大」勇於出面釋疑

▲段宜康。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨前立委段宜康昨（3）日透過臉書發文，秀出與林秉樞的對話紀錄，確實曾接受請託施壓週刊不要報導，但知道真相後，讓他有種受騙的感覺。對此，國民黨台北市議員徐巧芯提出四個問題，請新潮流的「段老大」勇於出面釋疑，更諷刺他把自己描述得跟李柏璋一樣像個「社會新鮮人」，是今年度最大的笑話。

徐巧芯今（4）日透過臉書發文表示「發這篇文章，我也很怕」，因為如果連勇敢站出來為自己發聲的高嘉瑜陣營都認為那是「不能說出名字的人」，那她身為民進黨的對手國民黨，不是很可能被「暗黑力量」整肅的更慘嗎？並要求段宜康必須再次說明很多事情。而且是站出來面對媒體接受提問，而非只用臉書發文就以為可以低調避風頭。

徐巧芯認為，如果不站出來要求他們講清楚，「網軍治國」的迷霧永遠無法吹散，人民可能會一直活在虛假的網路輿論操作中而不自知。這些暗黑勢力不只控制輿論、影響媒體，各種低劣的言語威嚇政敵，甚至成為暴力犯罪的幫兇－這種新型態的「網路黑金」更可能越發猖狂。

徐巧芯強調，新潮流不該是國家的主人，國家也不應該被塔綠班網軍操控，神聖的國家權柄也不該被暗黑勢力把持。請新潮流的「段老大」勇於出面釋疑，不要跟李柏璋一樣只在網路上把自己塑造成「受害者」。從政多年的段宜康前委員，如今把自己描述得跟李柏璋一樣像個「社會新鮮人」，是今年度最大的笑話。

徐巧芯說，雖然自己只是個國民黨的小蝦米，但仍然必須要站出來向民進黨的派系大老段宜康先生進行提問：

一、雙方的長期關係是否涉及網路操作？

段宜康自稱跟林秉樞十年以來有Line跟FB的互動，請問都在討論什麼？有沒有涉及「網軍」業務，或是指導他在網路上進行組織，打擊異己、攻擊在野黨？你所認識的林秉樞是以什麼身分、做什麼工作、從哪裡賺錢？馬文鈺昨天以「金主」稱呼段宜康，是否曾經提供資金並交付過任何任務給林秉樞？

二、林秉樞的「招搖撞騙」是否是打著「段老大」的名號才得逞？

試想，如果沒有段宜康這位新潮流的「老大」，民進黨這麼多聰明絕頂的政治人物有傻到都買他這位「小弟」的單嗎？2020年11月，段宜康在臉書上聲稱馬文鈺在會議中說自己是二十年新潮流，他就能夠神通廣大得知此事並且氣到發文抨擊，那麼林秉樞在外招搖撞騙的時候怎麼這個探聽的能力就突然消失了？到底林秉樞在外的招搖撞騙，是疏於防範還是刻意默許？

三、段宜康得知高嘉瑜受暴後為何持續與林嫌通話？

段宜康在11/25（四）就得知了高嘉瑜為林秉樞的女友，且週刊告知林嫌可能涉及暴力甚至限制人身自由，段宜康有沒有先去關心自己同黨的立委高嘉瑜？還是繼續以「應付」為名，替林秉樞探聽情報？照說任何人在得知該案涉及對自己同黨立委涉及暴力後都不應該再與嫌犯聯絡，為何11/29還持續與林嫌通電話？三分五十七秒的通話內容談了什麼，有沒有涉及串供？馬文鈺所提的「錄音筆」當中的內容是什麼，段宜康是否知情？

四、是否曾向對週刊有影響力的人物提出林秉樞的要求？

「施壓」媒體還是「關心」媒體只在一線之隔，段宜康有沒有曾經向能夠影響鏡週刊的人士通話，提出林秉樞的要求「不要刊登林的姓名」？這種特殊的「關心」如果沒有新潮流的身分背景又有誰能夠做到？對於自己派系的政治工作者，是否也曾以此手段「關心」過應該監督政府的媒體第四權？

一個讓馬文鈺怕到「不敢說出名字」，而且描述他的形象是非常兇狠的段宜康，竟然對於糟糕透頂的林秉樞好聲好氣，實在是一件令人訝異的事情。

▼林秉樞曾找段宜康協助有關週刊報導一事。（合併圖／翻攝自Facebook／段宜康）



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