高嘉瑜「自白書」照片曝！一張兩頁爆違法事證　疑林秉樞逼寫

▲高嘉瑜（右圖）遭林秉樞施暴，親筆自白書（左圖）也曝光。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，林遭收押禁見，案件交由新北地檢署接手偵辦。警方昨（3日）凌晨重返案發地——林長期入住的板橋馥都飯店「1208」房進行二度搜索，發現一對男女在房內幫忙收拾物品，另查扣林秉樞母親的訃聞、馬文鈺（小馬）在告別式發的9張傳單，以及一封高嘉瑜的自白書。其中，高嘉瑜自白書內容提及她的前男友、幕僚小馬坐領乾薪，文末有高嘉瑜落款，疑遭林秉樞逼迫寫下。

「我是高嘉瑜，我長期⋯」高嘉瑜在自白書以第一人稱寫道。內容提到她雇用馬文鈺，但馬坐領乾薪、盜取公帑，高非常後悔⋯文末有高嘉瑜親筆簽名，以及2021年11月字樣。

據了解，該份自白書為一張兩頁，疑似遭林秉樞逼迫，才親筆寫下。

▲高嘉瑜親筆自白書，畫面經馬賽克處理。

此外，警方在3日凌晨2點重回馥都飯店進行二次搜索時，發現一對男女向飯店櫃台表示受託收拾林秉樞「1208」房內物品，警方見狀隨即埋伏在門口堵人，趁男女拿完東西準備離開時，要求2人配合調查。據悉，這對男女是警方拘提林秉樞當日，陪在林男身邊的小護士吳女的姊姊和弟弟，目前檢方已將2人列為關係人，問訊後檢方指示請回。

而警方二度搜索，仍未找到高嘉瑜所指用來備份資料的關鍵「白色豆腐頭」。

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