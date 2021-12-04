段宜康認幫林秉樞打探消息　羅智強：爛透！這難道不是加害者嗎？

▲段宜康。（資料照／蘇貞昌辦公室提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨前立委段宜康昨（3）日表示，曾接受林秉樞請託施壓週刊不要報導，但知道了事情真相後，讓他有種受騙的感覺。對此，國民黨台北市議員羅智強怒批，當林秉樞要求壓新聞時，段宜康不但沒向高嘉瑜求證，反而還說要幫忙打探消息，「這難道不是一種加害者嗎？」

羅智強轟「爛透！又是段宜康」，與綠營交好的林秉樞被爆料，有1/3的綠委根本是好友，結果現在一出事，昔日友人紛紛跳出來撇清關係，有說只見一次面的，也有扯他是中共同路人的。

羅智強表示，現在最爛就段宜康，和林秉樞結識十年卻發文說是「完全陌生」，結識十年會沒有交情嗎？林秉樞定期傳line暱稱老大，甚至力邀段宜康站公祭第一排，這樣的感情只是陌生人嗎？

羅智強指出，當林秉樞試圖壓新聞時，段宜康不但沒向高嘉瑜求證，還說要幫忙打探週刊的消息，「這樣子的段宜康，難道不是另一種加害者嗎？」明明是故舊，卻裝成陌生人。

羅智強說，一個林秉樞看到綠營的一百種切割術，但切的那麼爛的，還是段宜康莫屬，「三顆曲棍球到底什麼時候吞啊？」

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