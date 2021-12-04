　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曾列網路霸凌最嚴重第一名　連勝文：公民覺醒拒絕民進黨網軍洗腦

▲▼朱立倫與連勝文。（圖／記者賴文萱攝）

▲連勝文。（資料照／記者賴文萱攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭受恐怖情人林秉樞毆打受到各界同情，但網路上卻出現不同風向問意圖幫林秉樞洗白，事後也被踢爆，這都是林秉樞網軍所發的文。對此，國民黨副主席連勝文表示，這就是民進黨所豢養的網軍，真實的醜陋面孔！只有靠公民覺醒的力量，拒絕民進黨網軍洗腦，才能把這群塔綠班人渣徹底地掃進歷史的灰燼！

連勝文透過臉表示，自己曾在2014年被媒體票選為，全台灣被網路霸凌最嚴重第一名！而當時全家被民進黨網軍無所不用其極的抹黑、抹紅，並捏造許多假新聞及假訊息、甚至合成圖片來毀滅我及家人的形象！之後雖透過司法訴訟取得勝利，選舉卻早已結束！社會大眾早已遺忘，但對傷害卻永遠造成。這樣的做法，如今又出現在台中中二選區，甚至連遭到暴力攻擊的民進黨委員都逃不掉。

連勝文指出，自己在2010年頭部遭槍傷後，民進黨的網軍用極端惡劣的方式嘲諷，不僅說他造假，甚至還說他只是去做整形手術，幫自己弄個酒窩！甚至還有民進黨網軍感嘆，為什麼沒有直接打死？更不用說這群走狗，利用各種陰謀論來帶風向，試圖幫敗選的民進黨翻盤。

連勝文說，面對網軍嚴重的傷害，之所以能夠撐下來，是因為心中有信仰，所以不怕遭害！也或許是因為神經夠大條，所以打死不退、繼續戰鬥！但是一般人面對塔綠班這種排山倒海來的攻擊，如何能夠撐下去？

連勝文也說，蔡英文的政權，就是靠這些塔綠班網軍撐起來！所謂槍桿子出政權，對民進黨而言，得網軍者得天下，不論什麼樣的邪魔歪道，只要夠髒、夠卑鄙，可以完全泯滅良心，無所不用其極的攻擊對手，捍衛民進黨的權力及金錢利益，民進黨就會投桃報李，以大量的金錢甚至權位來豢養這群社會的人渣及敗類。

連勝文強調，台灣人如果唾棄這種暴力加害者，及幫忙加害者轉移焦點的網軍敗類，卻又深信民進黨網軍的言論，而不加懷疑，那最終也會變成民進黨「網軍毀台」的共犯！只有靠公民覺醒的力量，拒絕民進黨網軍洗腦，才能把這群塔綠班人渣徹底地掃進歷史的灰燼。

其他人也看了這些新聞...

► 懶人包／家暴案變網軍鬥爭　施暴男林秉樞扯出複雜政商連結
► 林秉樞請託施壓媒體「不要刊名」　段宜康秀LINE紀錄：他一再欺騙我
► 馬文鈺驚曝林秉樞「同時追求其他立委」　還向高嘉瑜炫耀

相關新聞...

► 府院早知情？「沒品維尼」帶風向洗白林秉樞　蘇貞昌：依法查處
► 馬文鈺爆林秉樞找金融鉅子、政界施壓報導　威脅高嘉瑜逆向操作
► 喊「PTT該關了」挨轟　何志偉：躲在鍵盤後的蟑螂該散了

►半夜想吃泡麵必備這台！

ET快訊
不相信媽媽已往生！孝女家中陪伴母屍10個月　每天幫擦拭身體
快訊／鐵皮工廠大火狂燒！黑煙竄天畫面曝
莉婭宣布改名！2字和「謝和弦有關」閃炸
最新「企業人氣」排行出爐！　投票抽10支iPhone 13
上司設局性侵！「藥下太重」23歲妹被毒死
快訊／北宜紅牌重機「彎不過去」！噴飛10m深邊坡
6歲兒被叼走！　老媽狂追1km單挑猛獸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌斥三接工程傷害藻礁　民眾黨：民進黨先破壞在保護

曾列網路霸凌最嚴重第一名　連勝文：公民覺醒拒絕民進黨網軍洗腦

時力民調／51.9%同意反萊豬公投　51.8%不同意重啟核四

馬英九稱311無人死於核污染　賴品妤痛批：過氣政客毫無良心

喊「PTT該關了」挨轟　何志偉：躲在鍵盤後的蟑螂該散了

段宜康認幫林秉樞打探消息　羅智強：爛透！這難道不是加害者嗎？

i郵箱寄件能用「LINE Pay」付費了！3步驟就能完成繳費

呂秀蓮重批林秉樞「網軍惡棍」　呼籲民進黨負責地對社會交代

懶人包／家暴案變網軍鬥爭　施暴男林秉樞扯出複雜政商連結

高嘉瑜「3原因」選擇跟林秉樞交往　郭正亮起底他混綠圈方法

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

小甜甜瘦8KG！「現在體重」數字被套出XD　拼第二胎？她樂：公司要我不要太快

媽外出購物...5歲男童跑到鄰居家　遭「比特犬緊咬腹部」送醫搶救亡

《聲林之王3》哈拉組合搖滾開場　庾澄慶徐佳瑩改編《情非得已》加點蠕動XD

機車集體闖紅燈險遭直行車撞飛　駕駛左右甩躲開車陣煞停路中！

蘇貞昌斥三接工程傷害藻礁　民眾黨：民進黨先破壞在保護

曾列網路霸凌最嚴重第一名　連勝文：公民覺醒拒絕民進黨網軍洗腦

時力民調／51.9%同意反萊豬公投　51.8%不同意重啟核四

馬英九稱311無人死於核污染　賴品妤痛批：過氣政客毫無良心

喊「PTT該關了」挨轟　何志偉：躲在鍵盤後的蟑螂該散了

段宜康認幫林秉樞打探消息　羅智強：爛透！這難道不是加害者嗎？

i郵箱寄件能用「LINE Pay」付費了！3步驟就能完成繳費

呂秀蓮重批林秉樞「網軍惡棍」　呼籲民進黨負責地對社會交代

懶人包／家暴案變網軍鬥爭　施暴男林秉樞扯出複雜政商連結

高嘉瑜「3原因」選擇跟林秉樞交往　郭正亮起底他混綠圈方法

EVERGLOW抄襲蔡依林「竟買山寨版」　南韓造型師認錯：請求原諒

蘇貞昌斥三接工程傷害藻礁　民眾黨：民進黨先破壞在保護

虎牌「煮飯神器」下殺4199元　蒸煮料理輕鬆減肥無負擔

不相信媽媽已往生！孝女家中陪伴母屍10個月　每天幫擦拭身體

民眾黨「江江江」披掛上陣　參選台南市議員

大專棒聯／開南賞國體首敗　第一循環4隊並列龍頭

來場野餐小旅行！台中大草坪咖啡廳打造浪漫玻璃屋、迷你動物園

「老司機」上路狀況百出　王仁甫、孫協志「駕」式有夠恐怖

印度神童示警：半年內有大事！12月這天是關鍵　1件事將釀恐怖地震

大專棒聯／李晨薰目標先奪1勝　林昱珉第二階段亮相

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

14天教召開放查詢！估1.5萬人受徵召

高嘉瑜「3原因」選擇跟林秉樞交往　郭正亮起底他混綠圈方法

林秉樞變國安問題　李艷秋：忍耐網軍到何時

林秉樞遭指從中國滲透　媒體人：被段宜康狠打臉

懶人包／家暴案變網軍鬥爭　施暴男林秉樞扯出複雜政商連結

林秉樞請託施壓媒體「不要刊名」　段宜康秀LINE紀錄

林秉樞涉24次家暴黑歷史查不到　裁判書系統隱蔽關鍵字

台南有全台唯一13米史努比聖誕樹

段宜康認幫林秉樞打探消息　羅智強：爛透！這難道不是加害者嗎？

否認曾被追求　林宜瑾曝林秉樞靠「這幾招」恭維裝熟

宣明智、詹宏志否認施壓媒體　馬文鈺：做過還否認是人格的問題

「罷昶」成立　民進黨批浪費社會資源

呂秀蓮重批林秉樞「網軍惡棍」　呼籲民進黨負責地對社會交代

喊「PTT該關了」惹議　何志偉再轟鍵盤蟑螂

更多熱門

相關新聞

喊「PTT該關了」惹議　何志偉再轟鍵盤蟑螂

喊「PTT該關了」惹議　何志偉再轟鍵盤蟑螂

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴案延燒，PTT帳號「CrazyWinnie（沒品維尼）」事發後企圖幫男方洗白，民進黨立委何志偉日前受訪時為高抱屈，稱「PTT真的應該關掉了」，引發網友炸鍋怒批「自己在野就說PTT是民主聖地，執政被監督就說要關掉」、「為什麼不是抓出網軍」；對此，何志偉4日表示，對於這些評價他概括承受，並澄清他指的是「那些躲在鍵盤後的傷害言論自由蟑螂該散了」，強調絕對支持言論自由，但言論自由不該透過鍵盤傷害被害人。

段宜康認幫林秉樞打探消息　羅智強：爛透！這難道不是加害者嗎？

段宜康認幫林秉樞打探消息　羅智強：爛透！這難道不是加害者嗎？

呂秀蓮重批林秉樞「網軍惡棍」　呼籲民進黨負責地對社會交代

呂秀蓮重批林秉樞「網軍惡棍」　呼籲民進黨負責地對社會交代

林秉樞同時追求其他女立委　還有男政治人物受害

林秉樞同時追求其他女立委　還有男政治人物受害

林秉樞靠1招「周旋女人間」　四叉貓曝2人私訊：很難不暈船

林秉樞靠1招「周旋女人間」　四叉貓曝2人私訊：很難不暈船

關鍵字：

連勝文網軍高嘉瑜林秉樞

讀者迴響

熱門新聞

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

LINE超占空間　內行抖1招瘦身成功

洪總傳出請辭　悍將人事大地震

狗住阿公家1個月　全身飄溫泉味

朱茵曾接三級片！　多年後曝：被王晶騙去演

2022年整體運勢最好的3大星座

14天教召開放查詢！估1.5萬人受徵召

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊襲胸」李李仁

3歲男童慘遭比特犬撕咬「傷勢曝光」！胸腔到肚臍全扯開

神秘女助理曝光　稱林秉樞「林董」

鄧佳華換「新交通工具」外送畫面曝！

陳彥婷「餵狗畫面」遭私訊狂罵無知！

麻吉弟弟震撼宣布：要跟大家說byebye

摩鐵附「紅色平台」　他求問老司機到底啥功能

更多

最夯影音

更多
吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季
劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面