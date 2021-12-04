曾列網路霸凌最嚴重第一名　連勝文：公民覺醒拒絕民進黨網軍洗腦

▲連勝文。（資料照／記者賴文萱攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭受恐怖情人林秉樞毆打受到各界同情，但網路上卻出現不同風向問意圖幫林秉樞洗白，事後也被踢爆，這都是林秉樞網軍所發的文。對此，國民黨副主席連勝文表示，這就是民進黨所豢養的網軍，真實的醜陋面孔！只有靠公民覺醒的力量，拒絕民進黨網軍洗腦，才能把這群塔綠班人渣徹底地掃進歷史的灰燼！

連勝文透過臉表示，自己曾在2014年被媒體票選為，全台灣被網路霸凌最嚴重第一名！而當時全家被民進黨網軍無所不用其極的抹黑、抹紅，並捏造許多假新聞及假訊息、甚至合成圖片來毀滅我及家人的形象！之後雖透過司法訴訟取得勝利，選舉卻早已結束！社會大眾早已遺忘，但對傷害卻永遠造成。這樣的做法，如今又出現在台中中二選區，甚至連遭到暴力攻擊的民進黨委員都逃不掉。

連勝文指出，自己在2010年頭部遭槍傷後，民進黨的網軍用極端惡劣的方式嘲諷，不僅說他造假，甚至還說他只是去做整形手術，幫自己弄個酒窩！甚至還有民進黨網軍感嘆，為什麼沒有直接打死？更不用說這群走狗，利用各種陰謀論來帶風向，試圖幫敗選的民進黨翻盤。

連勝文說，面對網軍嚴重的傷害，之所以能夠撐下來，是因為心中有信仰，所以不怕遭害！也或許是因為神經夠大條，所以打死不退、繼續戰鬥！但是一般人面對塔綠班這種排山倒海來的攻擊，如何能夠撐下去？

連勝文也說，蔡英文的政權，就是靠這些塔綠班網軍撐起來！所謂槍桿子出政權，對民進黨而言，得網軍者得天下，不論什麼樣的邪魔歪道，只要夠髒、夠卑鄙，可以完全泯滅良心，無所不用其極的攻擊對手，捍衛民進黨的權力及金錢利益，民進黨就會投桃報李，以大量的金錢甚至權位來豢養這群社會的人渣及敗類。

連勝文強調，台灣人如果唾棄這種暴力加害者，及幫忙加害者轉移焦點的網軍敗類，卻又深信民進黨網軍的言論，而不加懷疑，那最終也會變成民進黨「網軍毀台」的共犯！只有靠公民覺醒的力量，拒絕民進黨網軍洗腦，才能把這群塔綠班人渣徹底地掃進歷史的灰燼。

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