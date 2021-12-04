Omicron出現普通感冒病毒序列！與人類細胞更接近　可躲過免疫系統

▲南非是Omicron病毒首次現蹤的地方，而當地也是愛滋病問題最嚴重的國家。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國科學家發現，Omicron病毒擁有一種新冠病毒不曾出現，但普遍存在於普通感冒等病毒的基因序列，讓它看起來「更像人類細胞」，並有能力躲避人類免疫系統的攻擊、傳染力更強。科學家推論，新冠可能在突變過程中，從患者體內同時存在的感冒病毒獲取了遺傳物質片段，從而衍生出更強大的Omicron病毒。

據路透社報導，早期研究顯示，人類的肺部和消化系統細胞可以同時感染新冠和普通感冒。科學家指出，這種共同感染（coinfection）為病毒的進化創造了良好的條件，讓患者體內的2種不同病毒在自我複製的同時，交換基因序列，進而演變成新的變種病毒。

▲新冠病毒與感冒病毒交換基因序列後，衍生出新的變種病毒Omicron。（圖／翻攝自OSF論文預印本）

美國數據分析公司Nference的創辦人桑達拉拉揚（Venky Soundararajan）發現，Omicron的棘蛋白出現了一組獨特的插入突變「HCoV-229E」，這是過去新冠變種病毒不曾有過的突變，但相關基因序列卻常見於普通感冒和愛滋病毒中。

科學家推論，新冠病毒可能在突變過程中，從患者體內的感冒病毒獲取了遺傳物質片段，從而衍生出擁有至少一種突變的新變種Omicron；在擁有這種基因序列後，Omicron會看起來更像人類細胞，並有能力躲避免疫系統的攻擊、傳染力更強。

研究人員指出，Omicron首次現蹤的地方就是南非，當地是世上愛滋病毒感染率最高的國家之一，而愛滋病毒又是擁有破壞免疫系統，讓人們非常容易就能感染感冒等疾病的病毒，因此不難推論，Omicron是在當地得到了相關基因序列的。

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