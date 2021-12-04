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半年2次染疫！ 他曝Omicron症狀「肺部特別乾」：水都不知道去哪

▲▼南非,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲南非成omicron毒株重災區。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠變種毒株Omicron重複感染可能性高，來自大陸江蘇的郝姓男子就在外派至南非時，先後二次染疫，第二次更是涉及Omicron。他在受訪時透露，自己有出現乾咳、低燒等症狀，並感到非常口渴，「肺部感覺特別乾。」

據《楚天都市報》報導，郝男今年4月起外派至南非約翰內斯堡，原定計劃工作半年，他6月第一次染疫，隨即在家居隔離，並在醫生的指導下服藥治療，身體逐漸好轉。

▲▼南非染疫。（圖／翻攝自微博）

▲郝男接受採訪。（圖／翻攝自微博）

由於郝男曾感染過新冠病毒，妻子非常關注他的身體情況，11月底兩人視訊時，妻子發現他的身體情況不太好，於是，郝男前往當地醫院核酸檢測，結果呈陽性，而且感染的是Omicron毒株。

郝男回憶道，他11月28日和29日分別外出買菜，在當地一家咖啡館與客人開會，不清楚是什麼時候感染的；這次感染後，他出現了乾咳、低燒等症狀。

他受訪時說，「我感覺很渴，肺部感覺特別乾，2小時就能喝3升水，還覺得渴。我睡覺之前喝了很多水，第二天早上起來也沒有上廁所，水不知道去哪裡了。」

郝男稱，醫生給他開了藥，他還要去醫院取藥，並繼續居家進行隔離治療，希望能早日痊癒回家與家人團聚。

南非國家傳染病研究所（NICD）數據指出，Omicron變異株造成重複感染的可能性，至少是原始毒株的2.4倍，比Beta、Delta病毒都還要高。與此同時，截至12月2日，該國過去24小時新增1萬1535例，與上周相比暴增368%，住院人數也近乎翻倍成長，但值得注意的是，死亡人數卻下降64%。

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