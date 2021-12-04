台南特色美食伴手禮台中也買得到！　黃偉哲新光三越中港店宣傳

▲台南市長黃偉哲特別前往新光三越台中中港店，宣傳「台南潮~府城商品展」，讓中部消費者就近可買到、吃到台南在地美食及特色商品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲特別前往新光三越台中中港店，宣傳在新光三越中港店10F天空劇場推出的「台南潮~府城商品展」，展期12月2日至15日，由台南市政府匯集22家台南知名業者，包含特色美食與知名伴手禮，精心打造吃貨路線、生活香氛、文創禮品，讓中部消費者就近可買到、吃到台南在地美食及特色商品。

黃偉哲表示，很高興與新光三越合作，並特別精挑細選最好台南商家參加特展，也期待讓更多們優質的台中消費者認識台南魅力。



市長黃偉哲表示，這次參展的店家匯聚大台南特色美食伴手禮、文創等特色商品，希望藉由帶領店家至外縣市參展的方式，提升產品知名度，吸引更多消費者到台南旅遊消費，此次與有全台百貨「店王」稱號的新光三越台中中港店合作，除了讓中部民眾能就近品嚐台南美食外，更可以讓台南在地知名的業者，將最自豪的商品推薦給中部的消費者，期望藉由聚客磁吸效應，讓業者一掃先前疫情陰霾。





黃偉哲也特別向台中消費者宣傳，台南購物節正在如火如荼進行中，只要消費滿一百塊就可以參加抽獎，第一特獎是一戶房子，第二特獎是Lexus的油電車，第三大獎是Toyota的油電車，還有Gogoro、iPhone等精彩好獎，希望台中民眾有機會多來台南玩。





經發局長陳凱凌表示，這次參展的店家匯聚大台南特色美食伴手禮、文創商品等，網羅即將上市7-11的平民美食「楊哥楊嫂肉粽」、榮獲2021全國龍眼蜂蜜評鑑特等獎的「蜂和小鎮」，還有國產雜糧精緻美食「芝麻先生」、「玉井之門芒果乾」，不用南下就吃得到，還有更多生活香氛、文創商品！15天展期內，假日還有網紅促銷推播，參展業者還推出多項優惠方案，另外在本展售會單筆消費滿500元，還有機會抽家用折疊跑步機一台，竭誠歡迎大家攜家帶眷，來一趟台中新光三越享受台南幸福滋味。